На півночі Польщі планують відкрити базу з протиракетної оборони - Сікорський

Найближчими тижнями у польському селі Редзіково запрацює база протиракетного щита. Вона буде збивати також російські ракети, що летять на Польщу. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє PAP, пише УНН.

Найближчими тижнями відкриємо базу протиракетної оборони в Редзіковому неподалік Пуцька. Це база, про яку ми домовилися зі США,

Сікорський підкреслив, що вів переговори про те, "щоб ракети ППО могли збивати також російські ракети, які летять на Польщу, а не лише іранські, які летять на США".

Наші опоненти звинувачували нас у тому, що ми знищили проект бази, тим часом вона вже є і буде урочисто відкрита найближчим часом,