На севере Польши планируют открыть базу по противоракетной обороне - Сикорский
Киев • УНН
В польском селе Редзиково планируют открыть базу противоракетного щита. По словам министра Сикорского, база сможет сбивать российские ракеты, летящие на Польшу.
В ближайшие недели в польском селе Редзиково заработает база противоракетного щита. Она будет сбивать также российские ракеты, летящие на Польшу. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает PAP, пишет УНН.
В ближайшие недели откроем базу противоракетной обороны в Редзиковом неподалеку Пуцка. Это база, о которой мы договорились с США,
Сикорский подчеркнул, что вел переговоры о том, "чтобы ракеты ПВО могли сбивать также российские ракеты, которые летят на Польшу, а не только иранские, которые летят на США".
Наши оппоненты обвиняли нас в том, что мы уничтожили проект базы, тем временем она уже есть и будет торжественно открыта в ближайшее время,
Напомним
Министр иностранных дел Польши считает, что страна имеет право сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, если они угрожают АЭС. Это личное мнение Сикорского, официальных решений не принято.