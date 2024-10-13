На севере Польши планируют открыть базу по противоракетной обороне - Сикорский

В ближайшие недели в польском селе Редзиково заработает база противоракетного щита. Она будет сбивать также российские ракеты, летящие на Польшу. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает PAP, пишет УНН.

В ближайшие недели откроем базу противоракетной обороны в Редзиковом неподалеку Пуцка. Это база, о которой мы договорились с США,

Сикорский подчеркнул, что вел переговоры о том, "чтобы ракеты ПВО могли сбивать также российские ракеты, которые летят на Польшу, а не только иранские, которые летят на США".

Наши оппоненты обвиняли нас в том, что мы уничтожили проект базы, тем временем она уже есть и будет торжественно открыта в ближайшее время,