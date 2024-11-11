На фоне нестабильности в Европе, Польша может попробовать роль лидера ЕС - мэр Варшавы

Польша может стать политическим лидером Европы, заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский, обращая внимание на обстоятельства в которых оказалось правительство в Германии и нестабильную политическую ситуацию во Франции.

Пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Польша может стать политическим лидером Европейского Союза - сказал Рафал Тшасковский, указав на неизбежный распад правящей коалиции Германии и нестабильную политическую ситуацию во Франции.

Мэр Варшавы также прокомментировал последствия победы Трампа, в частности ответил, может ли следующий президент США отказаться от европейских оборонных обязательств. По словам Тшасковски, Трамп является «рациональным человеком», который говорит как бизнесмен и «берет на себя ответственность».

Также мэр Варшавы напомнил, что Польша является единственным членом НАТО, который тратит «почти 5% своего ВВП» на оборону, что делает ее «образцом для подражания в НАТО и ЕС».

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