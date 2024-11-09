Вскоре от США могут поступить декларации относительно даты прекращения огня и гарантий безопасности для Киева - Туск

В ближайшее время от США можно ожидать декларации, в частности относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прогнозирует, что независимо от результата президентских выборов в Соединенных Штатах, Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы.

Отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине, он подчеркнул, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки. По его мнению, в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.

"Крым ушел": советник Трампа сделал громкое заявление о мире в Украине

«Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела», - добавил он.

Туск подчеркнул, что «решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши».

Дуда отправится в США на встречу с Трампом: будут говорить об Украине