Вскоре от США могут поступить декларации относительно даты прекращения огня и гарантий безопасности для Киева - Туск
Киев • УНН
Польский премьер Дональд Туск прогнозирует уменьшение роли США в украинском вопросе после президентских выборов. Он подчеркнул, что решения по войне не могут приниматься без участия Украины и Европы.
В ближайшее время от США можно ожидать декларации, в частности относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Премьер-министр Польши Дональд Туск прогнозирует, что независимо от результата президентских выборов в Соединенных Штатах, Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы.
Отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине, он подчеркнул, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки. По его мнению, в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.
"Крым ушел": советник Трампа сделал громкое заявление о мире в Украине9 ноября 2024, 15:02 • 15734 просмотра
«Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела», - добавил он.
Туск подчеркнул, что «решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши».
Дуда отправится в США на встречу с Трампом: будут говорить об Украине9 ноября 2024, 18:48 • 10021 просмотр