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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вскоре от США могут поступить декларации относительно даты прекращения огня и гарантий безопасности для Киева - Туск

Вскоре от США могут поступить декларации относительно даты прекращения огня и гарантий безопасности для Киева - Туск

Киев  •  УНН

19:10 • 8757 просмотра

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Польский премьер Дональд Туск прогнозирует уменьшение роли США в украинском вопросе после президентских выборов. Он подчеркнул, что решения по войне не могут приниматься без участия Украины и Европы.

В ближайшее время от США можно ожидать декларации, в частности относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прогнозирует, что независимо от результата президентских выборов в Соединенных Штатах, Польша и Европа будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность в ближайшие месяцы.

Отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине, он подчеркнул, что такой план, вероятно, только на стадии подготовки. По его мнению, в ближайшее время можно ожидать декларации, в частности относительно даты прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.

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«Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела», - добавил он.

Туск подчеркнул, что «решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши».

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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