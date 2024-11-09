"Крым ушел": советник Трампа сделал громкое заявление о мире в Украине

Старший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа, стратег Республиканской партии Брайан Ланза сделал скандальное заявление о достижении мира в Украине и "новость" о Крыме, передает УНН со ссылкой на BBC.

Новая администрация сосредоточится на достижении мира на Украине, а не на предоставлении стране возможности вернуть оккупированные россией территории, отмечает старший советник Трампа.

Брайан Ланза, стратег Республиканской партии, сообщил BBC, что администрация Трампа попросит президента Украины Владимира Зеленского представить ему свою версию "реалистичного видения мира".

"И если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет: ну, мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезен", — сказал он. "Крыма больше нет".

Издание напоминает, что россия аннексировала Крымский полуостров в 2014 году. Восемь лет спустя она начала полномасштабное вторжение в Украину и оккупировала территорию на востоке страны.

Избранный президент США постоянно заявлял, что его приоритет — прекратить войну и остановить то, что он характеризует как истощение ресурсов США, выделяемых на военную помощь Украине.

Ланца, политический советник бывшего президента с начала предвыборной кампании Трампа в 2016 году, не упомянул районы Восточной Украины, но сказал, что возвращение Крыма у россии нереально и "не является целью Соединенных Штатов".

"Когда Зеленский говорит, что мы только прекратим эти боевые действия, мир будет только после возвращения Крыма, у нас есть новости для президента Зеленского: Крым ушел", — сказал он в программе BBC World Service Weekend.

"И если это ваш приоритет — вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться за возвращение Крыма, вы предоставлены сами себе".

Важно отметить, что США никогда не отправляли американских солдат воевать на Украину, и Киев не просил американские войска сражаться от его имени. Украина запросила у США только военную помощь для вооружения своих собственных солдат.

Также Ланца сказал, что испытывает огромное уважение к украинскому народу. Но он сказал, что приоритетом США является "мир и прекращение убийств".

"То, что мы собираемся сказать Украине, это, знаете, что вы видите? Что вы видите как реалистичное видение мира. Это не видение победы, но это видение мира. И давайте начнем честный разговор", — сказал он.

Добавим

Как сообщалось ранее, Трамп поговорил с Зеленским после своей победы на выборах, в разговоре также принял участие миллиардер Илон Маск.

Источник в администрации президента Украины сообщил BBC, что "хороший долгий разговор" между Зеленским и Трампом длился "около получаса".

"Это был не совсем разговор о существенных вещах, но в целом он был очень теплым и приятным".

Демократические оппоненты Трампа обвинили его в заигрывании с президентом россии владимиром путиным и заявили, что его подход к войне равносилен капитуляции Украины и поставит под угрозу всю Европу.

В прошлом месяце Зеленский представил "план победы" украинскому парламенту, который включал отказ от уступки территорий и суверенитета Украины.

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что может положить конец войне между россией и Украиной "за один день", но никогда не приводил дополнительных подробностей.

В документе, написанном двумя его бывшими руководителями по национальной безопасности в мае, говорилось, что США должны продолжать поставлять оружие, но обусловить поддержку вступлением Киева в мирные переговоры с россией.

Украина не должна отказываться от надежд вернуть всю свою территорию из-под российской оккупации, говорится в документе, но она должна вести переговоры на основе текущих линий фронта.

Ранее на этой неделе путин поздравил Трампа с победой на выборах и сказал, что заявление Трампа о том, что он может помочь положить конец войне на Украине, "заслуживает как минимум внимания".

Ланца также раскритиковал поддержку, которую администрация Байдена-Харрис и европейские страны оказали Украине после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

"Реальность на местах такова, что европейские национальные государства и президент Байден не дали Украине возможности и оружия, чтобы выиграть эту войну с самого начала, и они не сняли ограничения, чтобы Украина победила", — сказал он.