Дуда отправится в США на встречу с Трампом: будут говорить об Украине

Президент Анджей Дуда вскоре планирует посетить Соединенные Штаты и встретиться с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что сказал во время встречи с журналистами, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

«Президент Анджей Дуда за рубежом представит позицию польского правительства по Украине», - сказал он.

«Господин президент Дуда сказал мне, что, вероятно, скоро состоится его визит в Соединенные Штаты. Я буду держать кулаки, потому что для меня это очень важно. Несмотря на известные всем разногласия, заканчивается срок правления президента Дуды, поскольку Дуда инвестировал в свои личные отношения с президентом Трампом, то мы можем это совместно использовать в польско-американских переговорах, особенно в контексте Украины», - отметил глава польского правительства.

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Согласно данным польского сайта Onet, Анджей Дуда полетит на встречу с Дональдом Трампом в ближайшие часы или уже после Дня независимости Польши. В пятницу, 8 ноября, Канцелярия президента должна была подать заявку на бронирование самолета для перелета в США, но конкретная дата не определена.

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