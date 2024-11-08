Фон дер Ляйен созвонилась с Трампом: говорили об Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого стороны говорили об обороне и Украине в частности, о чем сообщила европосадовица накануне, пишет УНН.

Детали

«Замечательный телефонный разговор с Дональдом Трампом,... чтобы поздравить его с победой на выборах. С нетерпением ждем укрепления связей между ЕС и США и совместной работы над решением геополитических вызовов. Мы обсуждали оборону и Украину, торговлю и энергетику», - написала фон дер Ляйен в X

Председатель Еврокомиссии выразила убеждение, что стороны вместе могут «способствовать процветанию и стабильности по обе стороны Атлантики».

Фон дер Ляйен ждет работы с Трампом над "сильной повесткой дня"