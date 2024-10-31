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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Польше нашли уже несколько причин, чтобы не передавать МиГи Украине - Зеленский

В Польше нашли уже несколько причин, чтобы не передавать МиГи Украине - Зеленский

Киев  •  УНН

09:51 • 10145 просмотра

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Украина договорилась с НАТО о предоставлении Польше полицейской миссии с самолетами в обмен на МиГи для Украины. Однако даже после этого Польша нашла новые причины не передавать самолеты.

Украина договорилась с НАТО об отправке самолетов в Польшу, ожидая взамен получить от Польши самолеты МиГ, но Польша нашла другие причины не передавать самолеты. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья, пишет УНН.

Детали

Говоря о попытках Украины привлечь западных соседей к отражению российских ракетно-дронных атак, президент рассказал о деталях переговоров с Польшей о передаче МиГов.

С Польшей у нас добрососедские отношения. Мы постоянно их просили сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Мы просили защитить Стрый и газохранилища, от которых зависит страна, поскольку у нас нет соответствующего количества систем (ПВО - ред.). Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если НАТО поддержит. Я договорился с Генсеком НАТО Столтенбергом, что Польша получит полицейскую миссию - это самолеты НАТО. Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли их передать, потому что им не хватало. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию. Передала ли нам Польша самолеты после этого? Нет. Нашлась другая причина

- рассказал Зеленский.

Напомним

Глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил о возможности передачи Украине новой партии истребителей МиГ-29, если союзники помогут Польше в миссии Air Policing над ее территорией.

Летом Украина и Польша подписали соглашение о безопасности, которое предусматривает возможность перехвата российских ракет и беспилотников, а Польша рассматривает возможность передачи Украине не менее 14 истребителей МиГ-29.

Украина использует польские танки в Курской операции - глава МИД Польши13 сентября 2024, 17:39 • 23106 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Войнаполитика
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