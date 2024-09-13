Украина использует польские танки в Курской операции - глава МИД Польши

Глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что танки, которые передала Польша Украине участвуют в Курской операции. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в пятницу, передает УНН.

К этому времени, Польша передала Украине около 400 танков среди них: PT-91, T-72 и Leopard. Некоторые из них сейчас защищают Украину, а некоторые из них участвуют в Курской операции - сказал Сикорский.

Напомним

Силы обороны Украины, вероятно, использовали британские танки Challenger 2 во время наступления на территории курской области.