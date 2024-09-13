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Україна використовує польські танки у Курській операції - глава МЗС Польщі 

Україна використовує польські танки у Курській операції - глава МЗС Польщі 

Київ • УНН

 • 23335 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що передані Україні польські танки беруть участь у Курській операції. Польща передала Україні близько 400 танків, включаючи PT-91, T-72 та Leopard.

Глава Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що танки, які передала Польща Україні беруть участь у Курській операції. Про це він повідомив на спільній пресконференції з главою МЗС України у пʼятницю, передає УНН.

До цього часу, Польща передала Україні близько 400 танків серед них: PT-91, T-72 та Leopard. Деякі з них зараз захищають Україну, а деякі з них беруть участь у Курській операції

- сказав Сікорський.

Нагадаємо 

Сили оборони України, ймовірно, використовували британські танки Challenger 2 під час наступу на території курської області.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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