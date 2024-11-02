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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Австралия передала Украине авиабомбы JDAM-ER - СМИ

Австралия передала Украине авиабомбы JDAM-ER - СМИ

Киев  •  УНН

15:41 • 2852 просмотра

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Австралия поставила Украине планирующие авиабомбы JDAM-ER, снятые с вооружения ВВС в 2021 году. Первое применение данных боеприпасов украинскими МиГ-29 было зафиксировано в марте 2023 года.

Австралия передала Украине несколько планирующих авиабомб с увеличенной дальностью полета JDAM-ER. Об этом УНН сообщает со ссылкой на австралийское оборонное деловое издание Australian Defence Magazine.

Австралия передала Украине несколько планирующих авиабомб с увеличенной дальностью полета JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended-Range) после их снятия с вооружения Королевских австралийских военно-воздушных сил (RAAF)

- говориться в сообщении.

Детали

В плане министерства обороны по управляемому вооружению и взрывоопасным боеприпасам, обнародованном 30 октября, оказалось, что Австралия изъяла из эксплуатации боеприпасы Mk.82 500lb JDAM-ER австралийского производства в 2021 году вместе со снятием с эксплуатации парка истребителей F/A-18A/B Classic Hornet.

Теперь ADM может подтвердить, что по крайней мере часть этого оружия была позже передана Украине в рамках поддержки Австралии для воюющей страны. Однако неясно, когда боеприпасы были переданы Украине.

Отмечается, что первое известное применение JDAM-ER в Украине было совершено украинскими ВВС МиГ-29 в марте 2023 года, однако это оружие было поставлено США. Только в апреле 2024 года Австралия подтвердила, что поставила Украине неуказанные боеприпасы класса "воздух-земля".

Сегодня мы также смогли объявить, что поставили Украине высокоточные боеприпасы класса "воздух-земля,

- заявил министр обороны Ричард Марлес во время визита в Украину в апреле 2024 года.

В июле 2024 года Министерство обороны объявило о дальнейшей передаче неуказанного оружия класса "воздух-земля" в рамках пакета стоимостью 250 миллионов долларов.

Комплект JDAM-ER был разработан Defense Science and Technology Group (DSTG) в начале 2000-х годов в сотрудничестве с Boeing и Ferra Engineering. Ferra Engineering в настоящее время производит комплект по соглашению с Boeing, которое истекает в 2028 году.

Дополнение

В октябре сообщалось, что со следующим пакетом военной помощи Австралия передаст Украине 49 танков Abrams, которые планирует вывести с вооружения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
mikoyan-mig-29Микоян МиГ-29
boingБоинг
avstraliyaАвстралия
ukrainaУкраина