Австралія передасть Україні майже півсотні списаних танків Abrams

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4976 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 14891 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 31427 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 47154 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 82034 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66729 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78938 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93973 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87390 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178921 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24998 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11781 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10406 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9570 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 4964 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 31429 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178923 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334856 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268554 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378976 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1754 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 47155 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18401 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23510 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29178 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Австралія передасть Україні майже півсотні списаних танків Abrams

Київ • УНН

 • 14505 перегляди

Австралія планує передати Україні 49 танків Abrams M1A1, які виводяться з експлуатації. Це частина пакету військової допомоги на суму 245 млн доларів, про що оголосить міністр оборонної промисловості на засіданні НАТО в Брюсселі.

Австралія передасть Україні майже півсотні списаних танків Abrams

З наступним пакетом військової допомоги Австралія передасть Україні 49 танків Abrams, які планує вивести з озброєння. Про це повідомив міністр оборонної промисловості Пет Конрой під час свого візиту до Лондона, пише ABC News, передає УНН.

Деталі

Очікується, що невдовзі Австралія виведе з експлуатації десятки американських танків Abrams. Саме вони будуть відправлені в Україну в рамках пакету військової підтримки на суму 245 мільйонів доларів.

Видання наголошує, що про це рішення оголосить міністр оборонної промисловості Пет Конрой, який цього тижня візьме участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі,

Оскільки ми стикаємося зі складним геостратегічним середовищем, важливо, щоб ми продовжували працювати разом з нашими партнерами по всьому світу, щоб стримувати агресію та примус, а також захищати глобальний порядок, заснований на правилах

- заявив Конрой. 

Україна зацікавлена в списаній італійській військовій техніці - Сибіга12.09.24, 14:01 • 35151 перегляд

Доповнення

Зазначається, що нещодавно  Австралія отримала перший зі своїх 75 нових танків M1A2, які згодом замінять армійський парк із 59 старіших машин M1A1, які ніколи не використовувалися в бойових діях.  

Тож оскільки старі австралійські M1A1 добігають кінця свого терміну служби, лише частина їх потребуватиме відновлювальних робіт перед доставкою до Європи. 

Загалом же їх можна просто швидко відправити в Україну та використовувати для запасних частин чи інших цілей.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко привітав передачу австралійських танків Abrams, назвавши цей крок "значним внеском", який врятує багато життів в Україні.

Ці танки будуть важливою частиною нашої сухопутної оборони, і ми вже експлуатуємо деякі з цих танків, які нам надавали американці в минулому, тому у нас вже є команди людей, які знають, як використовувати це обладнання

 - сказав посол в інтерв'ю ABC.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що уряд Австралії спільно з США працює над планом відправки списаних танків M1A1 Abrams в Україну. Колишній командувач австралійською армією підтримав ідею передачі техніки, яка виводиться з експлуатації.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
NATO
Австрія
Австралія
Брюссель
Італія
Європа
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78