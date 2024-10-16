Австралія передасть Україні майже півсотні списаних танків Abrams

З наступним пакетом військової допомоги Австралія передасть Україні 49 танків Abrams, які планує вивести з озброєння. Про це повідомив міністр оборонної промисловості Пет Конрой під час свого візиту до Лондона, пише ABC News, передає УНН.

Деталі

Очікується, що невдовзі Австралія виведе з експлуатації десятки американських танків Abrams. Саме вони будуть відправлені в Україну в рамках пакету військової підтримки на суму 245 мільйонів доларів.

Видання наголошує, що про це рішення оголосить міністр оборонної промисловості Пет Конрой, який цього тижня візьме участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі,

Оскільки ми стикаємося зі складним геостратегічним середовищем, важливо, щоб ми продовжували працювати разом з нашими партнерами по всьому світу, щоб стримувати агресію та примус, а також захищати глобальний порядок, заснований на правилах

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Доповнення

Зазначається, що нещодавно Австралія отримала перший зі своїх 75 нових танків M1A2, які згодом замінять армійський парк із 59 старіших машин M1A1, які ніколи не використовувалися в бойових діях.

Тож оскільки старі австралійські M1A1 добігають кінця свого терміну служби, лише частина їх потребуватиме відновлювальних робіт перед доставкою до Європи.

Загалом же їх можна просто швидко відправити в Україну та використовувати для запасних частин чи інших цілей.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко привітав передачу австралійських танків Abrams, назвавши цей крок "значним внеском", який врятує багато життів в Україні.

Ці танки будуть важливою частиною нашої сухопутної оборони, і ми вже експлуатуємо деякі з цих танків, які нам надавали американці в минулому, тому у нас вже є команди людей, які знають, як використовувати це обладнання