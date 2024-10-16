Австралія передасть Україні майже півсотні списаних танків Abrams
Київ • УНН
Австралія планує передати Україні 49 танків Abrams M1A1, які виводяться з експлуатації. Це частина пакету військової допомоги на суму 245 млн доларів, про що оголосить міністр оборонної промисловості на засіданні НАТО в Брюсселі.
З наступним пакетом військової допомоги Австралія передасть Україні 49 танків Abrams, які планує вивести з озброєння. Про це повідомив міністр оборонної промисловості Пет Конрой під час свого візиту до Лондона, пише ABC News, передає УНН.
Деталі
Очікується, що невдовзі Австралія виведе з експлуатації десятки американських танків Abrams. Саме вони будуть відправлені в Україну в рамках пакету військової підтримки на суму 245 мільйонів доларів.
Видання наголошує, що про це рішення оголосить міністр оборонної промисловості Пет Конрой, який цього тижня візьме участь у засіданні міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі,
Оскільки ми стикаємося зі складним геостратегічним середовищем, важливо, щоб ми продовжували працювати разом з нашими партнерами по всьому світу, щоб стримувати агресію та примус, а також захищати глобальний порядок, заснований на правилах
Україна зацікавлена в списаній італійській військовій техніці - Сибіга12.09.24, 14:01 • 35151 перегляд
Доповнення
Зазначається, що нещодавно Австралія отримала перший зі своїх 75 нових танків M1A2, які згодом замінять армійський парк із 59 старіших машин M1A1, які ніколи не використовувалися в бойових діях.
Тож оскільки старі австралійські M1A1 добігають кінця свого терміну служби, лише частина їх потребуватиме відновлювальних робіт перед доставкою до Європи.
Загалом же їх можна просто швидко відправити в Україну та використовувати для запасних частин чи інших цілей.
Посол України в Австралії Василь Мирошниченко привітав передачу австралійських танків Abrams, назвавши цей крок "значним внеском", який врятує багато життів в Україні.
Ці танки будуть важливою частиною нашої сухопутної оборони, і ми вже експлуатуємо деякі з цих танків, які нам надавали американці в минулому, тому у нас вже є команди людей, які знають, як використовувати це обладнання
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що уряд Австралії спільно з США працює над планом відправки списаних танків M1A1 Abrams в Україну. Колишній командувач австралійською армією підтримав ідею передачі техніки, яка виводиться з експлуатації.