Австралия передаст Украине почти полсотни списанных танков Abrams
Киев • УНН
Австралия планирует передать Украине 49 танков Abrams M1A1, которые выводятся из эксплуатации. Это часть пакета военной помощи на сумму 245 млн долларов, о чем объявит министр оборонной промышленности на заседании НАТО в Брюсселе.
Со следующим пакетом военной помощи Австралия передаст Украине 49 танков Abrams, которые планирует вывести с вооружения. Об этом сообщил министр оборонной промышленности Пэт Конрой во время своего визита в Лондон, пишет ABC News, передает УНН.
Детали
Ожидается, что вскоре Австралия выведет из эксплуатации десятки американских танков Abrams. Именно они будут отправлены в Украину в рамках пакета военной поддержки на сумму 245 миллионов долларов.
Издание отмечает, что об этом решении объявит министр оборонной промышленности Пэт Конрой, который на этой неделе примет участие в заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе,
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Дополнение
Отмечается, что недавно Австралия получила первый из своих 75 новых танков M1A2, которые впоследствии заменят армейский парк из 59 более старых машин M1A1, которые никогда не использовались в боевых действиях.
Поэтому поскольку старые австралийские M1A1 подходят к концу своего срока службы, лишь часть их потребует восстановительных работ перед доставкой в Европу.
В целом же их можно просто быстро отправить в Украину и использовать для запасных частей или других целей.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко приветствовал передачу австралийских танков Abrams, назвав этот шаг "значительным вкладом", который спасет много жизней в Украине.
Эти танки будут важной частью нашей сухопутной обороны, и мы уже эксплуатируем некоторые из этих танков, которые нам предоставляли американцы в прошлом, поэтому у нас уже есть команды людей, которые знают, как использовать это оборудование
Напомним,
Ранее УНН писал, что правительство Австралии совместно с США работает над планом отправки списанных танков M1A1 Abrams в Украину. Бывший командующий австралийской армией поддержал идею передачи техники, которая выводится из эксплуатации.