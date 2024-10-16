Австралия передаст Украине почти полсотни списанных танков Abrams

Со следующим пакетом военной помощи Австралия передаст Украине 49 танков Abrams, которые планирует вывести с вооружения. Об этом сообщил министр оборонной промышленности Пэт Конрой во время своего визита в Лондон, пишет ABC News, передает УНН.

Детали

Ожидается, что вскоре Австралия выведет из эксплуатации десятки американских танков Abrams. Именно они будут отправлены в Украину в рамках пакета военной поддержки на сумму 245 миллионов долларов.

Издание отмечает, что об этом решении объявит министр оборонной промышленности Пэт Конрой, который на этой неделе примет участие в заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе,

Поскольку мы сталкиваемся со сложной геостратегической средой, важно, чтобы мы продолжали работать вместе с нашими партнерами по всему миру, чтобы сдерживать агрессию и принуждение, а также защищать глобальный порядок, основанный на правилах - заявил Конрой.

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Дополнение

Отмечается, что недавно Австралия получила первый из своих 75 новых танков M1A2, которые впоследствии заменят армейский парк из 59 более старых машин M1A1, которые никогда не использовались в боевых действиях.

Поэтому поскольку старые австралийские M1A1 подходят к концу своего срока службы, лишь часть их потребует восстановительных работ перед доставкой в Европу.

В целом же их можно просто быстро отправить в Украину и использовать для запасных частей или других целей.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко приветствовал передачу австралийских танков Abrams, назвав этот шаг "значительным вкладом", который спасет много жизней в Украине.

Эти танки будут важной частью нашей сухопутной обороны, и мы уже эксплуатируем некоторые из этих танков, которые нам предоставляли американцы в прошлом, поэтому у нас уже есть команды людей, которые знают, как использовать это оборудование - сказал посол в интервью ABC.

Напомним,

Ранее УНН писал, что правительство Австралии совместно с США работает над планом отправки списанных танков M1A1 Abrams в Украину. Бывший командующий австралийской армией поддержал идею передачи техники, которая выводится из эксплуатации.