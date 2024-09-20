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Актуальне
Австралія може передати Україні списані танки M1A1 Abrams - ЗМІ

Австралія може передати Україні списані танки M1A1 Abrams - ЗМІ

Київ • УНН

 • 49128 перегляди

Уряд Австралії спільно з США працює над планом відправки списаних танків M1A1 Abrams в Україну. Колишній командувач австралійською армією підтримав ідею передачі техніки, яка виводиться з експлуатації.

Сили оборони України можуть отримати на озброєння списані австралійські танки M1A1 Abrams. Про це пише Sydney Morning Herald, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, уряд Австралії спільно з адміністрацією президента США Джо Байдена працює над планом їх відправки на поле бою. Раніше здавалось, що Австралія не планує надавати танки, але співпраця зі Сполученими Штатами відкриває можливість перегляду цього рішення.

Журналісти відзначили, що українська спільнота в Австралії була обурена тим, що списану військову техніку, включно з патрульними машинами далекої дії та надувними човнами, продавали на онлайн-аукціоні, замість того, щоб відправляти її в Україну.

Окрім того, колишній командувач австралійською армією Пітер Ліхі, який координував введення танків M1A1, підтримав ідею передати Україні списані танки.

Україна зацікавлена в списаній італійській військовій техніці - Сибіга12.09.24, 14:01 • 35148 переглядiв

Я здивований, чому ці танки досі не запропоновані Україні. Вони хоч і виводяться з експлуатації, але це високоякісна техніка, яка має обслуговування та запчастини, а українці їх дуже потребують

 - сказав він.

Ліхі наголошує, що Австралія має завантажити танки на корабель і доправити в Україну.

Джерела видання підтвердили, що міністр оборони Австралії Річард Марлз досліджує, як реалізувати передачу танків відповідно до американських правил експорту військових засобів, додають автори.

Нагадаємо

Навесні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Франція передає Україні списану, але ще діючу військову техніку замість того, щоб відправляти її на металобрухт, не підриваючи при цьому власну обороноздатність.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
avstraliiaАвстралія
frantsiiaФранція
italiiaІталія
dzho-baidenДжо Байден
ukrainaУкраїна

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