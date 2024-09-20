Австралия может передать Украине списанные танки M1A1 Abrams - СМИ

ukenru
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
  •  33746 просмотра

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Эксклюзив
Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
  •  59289 просмотра

Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

Эксклюзив
Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
  •  93500 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

Эксклюзив
АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
  •  105309 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
  •  111878 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
  •  137337 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
  •  113407 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142207 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  220747 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
19 сентября 2024, 10:36  •  155053 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

  •  121249 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

  •  118513 просмотра
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

  •  115529 просмотра
Энергетика, бомбоубежища и оружие: Зеленский рассказал, на что будут направлены 35 млрд евро от ЕС

Энергетика, бомбоубежища и оружие: Зеленский рассказал, на что будут направлены 35 млрд евро от ЕС

  •  13044 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

  •  15785 просмотра
публикации
Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

Возвращение к гражданской жизни: как на Киевщине ветеранам российско-украинской войны помогают восстановить ментальное здоровье

  •  115529 просмотра
Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

Репутационные риски в Нацбанке: как кейс главного юриста влияет на международное сотрудничество

  •  118513 просмотра
Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

Скрытая сделка: АРМА нарушает принципы прозрачности в деле санатория «Трускавец»

  •  121249 просмотра
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

  •  128029 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

  •  137337 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

  •  33746 просмотра
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан снялась для обложки Playboy Ukraine

  •  15785 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

  •  117824 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  172881 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

19 сентября 2024, 02:56  •  164396 просмотра
Актуальное
Австралия может передать Украине списанные танки M1A1 Abrams - СМИ

Австралия может передать Украине списанные танки M1A1 Abrams - СМИ

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 17:48  •  10845 просмотра

Read in English

Правительство Австралии совместно с США работает над планом отправки списанных танков M1A1 Abrams в Украину. Бывший командующий австралийской армией поддержал идею передачи техники, которая выводится из эксплуатации.

Силы обороны Украины могут получить на вооружение списанные австралийские танки M1A1 Abrams. Об этом пишет Sydney Morning Herald, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, правительство Австралии совместно с администрацией президента США Джо Байдена работает над планом их отправки на поле боя. Ранее казалось, что Австралия не планирует предоставлять танки, но сотрудничество с Соединенными Штатами открывает возможность пересмотра этого решения.

Журналисты отметили, что украинское сообщество в Австралии было возмущено тем, что списанную военную технику, включая патрульные машины дальнего действия и надувные лодки, продавали на онлайн-аукционе, вместо того, чтобы отправлять ее в Украину.

Кроме того, бывший командующий австралийской армией Питер Лихи, который координировал ввод танков M1A1, поддержал идею передать Украине списанные танки.

Україна зацікавлена в списаній італійській військовій техніці - Сибіга12 сентября 2024, 11:01 • 34849 просмотров

Я удивлен, почему эти танки до сих пор не предложены Украине. Они хоть и выводятся из эксплуатации, но это высококачественная техника, которая имеет обслуживание и запчасти, а украинцы в них очень нуждаются

 - сказал он.

Лихи отмечает, что Австралия должна загрузить танки на корабль и доставить в Украину.

Источники издания подтвердили, что министр обороны Австралии Ричард Марлз исследует, как реализовать передачу танков в соответствии с американскими правилами экспорта военных средств, добавляют авторы.

Напомним,

Весной министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция передает Украине списанную, но еще действующую военную технику вместо того, чтобы отправлять ее на металлолом, не подрывая при этом собственную обороноспособность.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
avstraliyaАвстралия
frantsiyaФранция
italiyaИталия
dzho-baidenДжо Байден
ukrainaУкраина