Австралия может передать Украине списанные танки M1A1 Abrams - СМИ

Силы обороны Украины могут получить на вооружение списанные австралийские танки M1A1 Abrams. Об этом пишет Sydney Morning Herald, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, правительство Австралии совместно с администрацией президента США Джо Байдена работает над планом их отправки на поле боя. Ранее казалось, что Австралия не планирует предоставлять танки, но сотрудничество с Соединенными Штатами открывает возможность пересмотра этого решения.

Журналисты отметили, что украинское сообщество в Австралии было возмущено тем, что списанную военную технику, включая патрульные машины дальнего действия и надувные лодки, продавали на онлайн-аукционе, вместо того, чтобы отправлять ее в Украину.

Кроме того, бывший командующий австралийской армией Питер Лихи, который координировал ввод танков M1A1, поддержал идею передать Украине списанные танки.

Україна зацікавлена в списаній італійській військовій техніці - Сибіга

Я удивлен, почему эти танки до сих пор не предложены Украине. Они хоть и выводятся из эксплуатации, но это высококачественная техника, которая имеет обслуживание и запчасти, а украинцы в них очень нуждаются - сказал он.

Лихи отмечает, что Австралия должна загрузить танки на корабль и доставить в Украину.

Источники издания подтвердили, что министр обороны Австралии Ричард Марлз исследует, как реализовать передачу танков в соответствии с американскими правилами экспорта военных средств, добавляют авторы.

Напомним,

Весной министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция передает Украине списанную, но еще действующую военную технику вместо того, чтобы отправлять ее на металлолом, не подрывая при этом собственную обороноспособность.