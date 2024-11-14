Южнокорейские танки Hyundai Rotem за 150 км от калиниграда: войско польское переоснащает пограничные бригады новой техникой
Киев • УНН
9-я бронекавалерийская бригада Польши получила новые танки K2 Black Panther производства Hyundai Rotem. Техника размещена в городе Бранев, в 153 км от Калининграда, в рамках масштабного контракта на более 980 танков.
Танки K2 производства южнокорейской компании Hyundai Rotem поступили в 9-ю бронекавалерийскую бригаду, которая дислоцирована в городе Бранев, вблизи границы России и Польши.
Пишет УНН со ссылкой на PAP и Olsztyn.Wyborcza.
Детали
Процесс перевооружения очередной части Войска Польского на корейскую технику продолжается. Первые экземпляры танков K2 Black Panther были доставлены 14 ноября в 9-ю Браневскую бронекавалерийскую бригаду в город Бранево (находится в 153 км от Калининграда, рф).
В части Бранево танки прибыли на прицепах. В течение всего четверга представители армии и южнокорейской стороны будут завершать формальности, необходимые для принятия машин.
Далее эти танки будут оснащены системами, которые используются в польской армии, включая средства связи
Дуда назвал условие передачи дополнительных истребителей МиГ-29 Украине14 нояб. 2024, 11:10 • 15540 просмотров
Соглашения по закупке южнокорейского оружия для польской армии в июле 2022 года одобрил тогдашний глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Помощь Украине поддерживаем «всеми силами», но есть ограничения: МиГ-29 нужен для патрулирования неба Польши - министр обороны7 нояб. 2024, 15:47 • 37806 просмотров
Заказ на танки К2 разделили на два этапа. На первом этапе Польша должна была закупить 180 машин, на втором - более 800 танков в стандарте K2PL. Также планируется запуск производства в Польше в 2026 году.
"Украинский легион" в Польше: первые добровольцы подписали контракты12 нояб. 2024, 12:38 • 21065 просмотров