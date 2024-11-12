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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Украинский легион" в Польше: первые добровольцы подписали контракты

"Украинский легион" в Польше: первые добровольцы подписали контракты

Киев  •  УНН

12:38 • 7942 просмотра

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Первая группа добровольцев «Украинского легиона» подписала контракты в Люблине и начала 35-дневную базовую подготовку. В рекрутинговый центр поступило около 700 заявок от украинцев из разных стран Европы.

Первые добровольцы "Украинского легиона" в Польше подписали контракты и начали базовую подготовку, сообщили в Минобороны Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в Генеральном консульстве Украины в Люблине состоялась церемония подписания контрактов первого набора граждан Украины, проживающих за рубежом, на прохождение военной службы в рядах "Украинского легиона". После подписания контрактов группа добровольцев отправилась на военный полигон Вооруженных Сил Республики Польша для прохождения базовой военной подготовки", - сообщили в Минобороны.

По словам представителя командования "Украинского легиона", подполковника Петра Горкуши, базовый курс подготовки продлится 35 дней. После этого военнослужащие смогут продолжить обучение по выбранным военно-учетным специальностям на базах НАТО в Европе.

"На сегодня в рекрутинговый центр "Украинского легиона" поступило почти 700  заявок от граждан Украины, проживающих в Польше, Чехии, Германии, Ирландии и других странах. После прохождения военно-врачебной комиссии, соответствующих проверок и подписания контрактов они также присоединятся к рядам легиона", - рассказал Горкуша.

Базовая подготовка новобранцев будет проводиться под руководством польских инструкторов с использованием современного вооружения стран НАТО. Участие в тренировке будут принимать также командиры ВСУ, имеющие боевой опыт.

Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць, комментируя подписание контрактов первой группы добровольцев, отметил: "Это важный шаг, демонстрирующий решимость украинцев, которые, находясь за рубежом, готовы защищать свою Родину. Наше консульство, вместе с посольством и всеми украинскими дипломатическими учреждениями в мире поддерживает "Украинский легион" и оказывает всестороннюю поддержку всем желающим присоединиться к его рядам".

В Люблине начался набор добровольцев в Украинский легион: что нужно знать3 октября 2024, 13:58 • 15228 просмотров

Рекрутинговый центр "Украинского легиона" в Люблине, как указано, продолжает прием заявок от граждан Украины для службы в военном соединении. Заявки можно подать через официальный сайт Украинского легиона или через украинские консульства и посольства в Европе.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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