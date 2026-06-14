Что празднуют 14 июня в Украине и мире
Киев • УНН
Мир отмечает День донора и блогера, а в Украине поздравляют мастеров легкой промышленности. Верующие чтят пророка Елисея и святителя Мефодия.
Этот день объединяет в себе один из самых важных и благородных медицинских праздников в мире, профессиональный праздник украинских мастеров, а также интересные неофициальные и церковные события, пишет УНН.
День работников легкой промышленности
Этот официальный профессиональный праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июня. В этот день поздравляют всех, кто причастен к производству одежды, обуви, текстиля, тканей и кожгалантереи. Это праздник дизайнеров, швей, закройщиков, технологов и всех работников предприятий, которые обеспечивают нас повседневными и необходимыми вещами.
Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day)
Один из важнейших глобальных праздников, основанный под эгидой ВОЗ. Дата выбрана в честь дня рождения Карла Ландштейнера — австрийского врача и иммунолога, открывшего группы крови человека (за что получил Нобелевскую премию). Цель дня — выразить благодарность миллионам добровольных доноров, чья кровь ежедневно спасает жизни, а также призвать людей присоединяться к этому благородному движению.
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Международный день блогера (International Weblogger's Day)
Праздник тех, кто создает контент в сети. В эпоху цифровых технологий блоги стали не только способом самовыражения, но и полноценными медиа и профессией.
Международный день ванны (International Bath Day)
Веселый неофициальный праздник, связанный с древнегреческим математиком Архимедом. По легенде, именно 14 июня (хотя точная дата, конечно, неизвестна), принимая ванну, он открыл свой знаменитый гидростатический закон и с возгласом "Эврика!" выбежал на улицу. Это отличный повод посвятить вечер релаксу в теплой воде с пеной или солью.
День флага США (Flag Day)
Национальный праздник в Соединенных Штатах, установленный в честь принятия звездно-полосатого флага как официального государственного символа в 1777 году.
День клубничного торта (Strawberry Shortcake Day)
Популярный летний гастрономический праздник, отмечающий сезон свежей сладкой клубники, которую традиционно подают со взбитыми сливками и бисквитом.
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Воскресенье Петрова поста (Петровки)
Завершается первая неделя летнего поста. Поскольку это воскресенье, верующим разрешается значительное послабление: можно употреблять рыбу, морепродукты, горячие блюда с растительным маслом и немного вина.
День памяти святого пророка Елисея
По новому (новоюлианскому) календарю, в этот день чтят ветхозаветного пророка Елисея (ученика пророка Илии), который жил в IX веке до нашей эры и прославился многочисленными чудесами и исцелениями.
День памяти святителя Мефодия, патриарха Константинопольского
Также по новому стилю вспоминают защитника иконопочитания, жившего в IX веке.
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