Что празднуют 14 июня в Украине и мире

$44.9351.84
ukenru
13 июня, 16:15 • 18042 просмотра
Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки
13 июня, 15:55 • 40588 просмотра
Трамп посетит рабочую сессию с Зеленским на саммите G7 - Reuters
13 июня, 13:50 • 45700 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины
13 июня, 10:23 • 44089 просмотра
ВСУ нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе в КрымуVideo
13 июня, 09:17 • 46231 просмотра
США значительно сокращают количество самолетов и кораблей для НАТО в Европе - NYT
12 июня, 18:12 • 43456 просмотра
МВФ и Украина на уровне персонала достигли договоренности о пересмотре программы EFF и транше 690 млн долларов
12 июня, 17:39 • 63481 просмотра
ЕС 15 июня открывает первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдовы — глава Еврокомиссии
Эксклюзив
12 июня, 16:54 • 41280 просмотра
Топливо по талонам, дефицит продуктов и проблемы с логистикой: что происходит в оккупированном Крыму
12 июня, 16:39 • 35667 просмотра
Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером
12 июня, 15:54 • 32118 просмотра
Суд избрал меры пресечения обвиняемым в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей врачам OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
2.3м/с
64%
745мм
Популярные новости
Google несет ответственность за обзоры от ИИ - немецкий суд13 июня, 20:04 • 4298 просмотра
Минздрав раскрыл правду об американских биолабораториях и образцах патогенов13 июня, 20:59 • 6268 просмотра
Стармер пообещал Рютте обнародовать план инвестиций в оборону к июльскому саммиту НАТО — Reuters13 июня, 21:15 • 8408 просмотра
В РФ требуют от Путина немедленно прекратить войну во избежание краха - The Telegraph13 июня, 23:10 • 15587 просмотра
Иран опроверг заявление Трампа о подписании мирного соглашения с США в воскресенье13 июня, 23:44 • 3402 просмотра
публикации
Стали известны детали операции по "отрезанию" временно оккупированного Крыма новым подразделением ВСУ "Фаланга"13 июня, 19:56 • 29558 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13 июня, 13:50 • 45700 просмотра
Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13 июня, 06:20 • 35635 просмотра
Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растенияPhoto13 июня, 05:52 • 43464 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12 июня, 12:44 • 53147 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Франция
Катар
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 33394 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 35008 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 42740 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 97457 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 81900 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат
Truth Social

Что празднуют 14 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 2198 просмотра

Мир отмечает День донора и блогера, а в Украине поздравляют мастеров легкой промышленности. Верующие чтят пророка Елисея и святителя Мефодия.

Что празднуют 14 июня в Украине и мире

Этот день объединяет в себе один из самых важных и благородных медицинских праздников в мире, профессиональный праздник украинских мастеров, а также интересные неофициальные и церковные события, пишет УНН.

День работников легкой промышленности

Этот официальный профессиональный праздник отмечается ежегодно во второе воскресенье июня. В этот день поздравляют всех, кто причастен к производству одежды, обуви, текстиля, тканей и кожгалантереи. Это праздник дизайнеров, швей, закройщиков, технологов и всех работников предприятий, которые обеспечивают нас повседневными и необходимыми вещами.

Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day)

Один из важнейших глобальных праздников, основанный под эгидой ВОЗ. Дата выбрана в честь дня рождения Карла Ландштейнера — австрийского врача и иммунолога, открывшего группы крови человека (за что получил Нобелевскую премию). Цель дня — выразить благодарность миллионам добровольных доноров, чья кровь ежедневно спасает жизни, а также призвать людей присоединяться к этому благородному движению.

В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором12.06.26, 09:38 • 50961 просмотр

Международный день блогера (International Weblogger's Day)

Праздник тех, кто создает контент в сети. В эпоху цифровых технологий блоги стали не только способом самовыражения, но и полноценными медиа и профессией.

Международный день ванны (International Bath Day)

Веселый неофициальный праздник, связанный с древнегреческим математиком Архимедом. По легенде, именно 14 июня (хотя точная дата, конечно, неизвестна), принимая ванну, он открыл свой знаменитый гидростатический закон и с возгласом "Эврика!" выбежал на улицу. Это отличный повод посвятить вечер релаксу в теплой воде с пеной или солью.

День флага США (Flag Day)

Национальный праздник в Соединенных Штатах, установленный в честь принятия звездно-полосатого флага как официального государственного символа в 1777 году.

День клубничного торта (Strawberry Shortcake Day)

Популярный летний гастрономический праздник, отмечающий сезон свежей сладкой клубники, которую традиционно подают со взбитыми сливками и бисквитом.

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год21.02.25, 12:38 • 260691 просмотр

Воскресенье Петрова поста (Петровки)

Завершается первая неделя летнего поста. Поскольку это воскресенье, верующим разрешается значительное послабление: можно употреблять рыбу, морепродукты, горячие блюда с растительным маслом и немного вина.

День памяти святого пророка Елисея

По новому (новоюлианскому) календарю, в этот день чтят ветхозаветного пророка Елисея (ученика пророка Илии), который жил в IX веке до нашей эры и прославился многочисленными чудесами и исцелениями.

День памяти святителя Мефодия, патриарха Константинопольского

Также по новому стилю вспоминают защитника иконопочитания, жившего в IX веке.

россияне уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Закитном в Донецкой области31.05.26, 18:11 • 6811 просмотров

Александра Месенко

Общество
Всемирная организация здравоохранения
Соединённые Штаты