россия уже использует свой аналог Starlink "Рассвет" над Украиной - ГУР

россия уже использует свою новую спутниковую сеть "Рассвет", которую называют её версией Starlink, для военной связи над Украиной, стремясь сделать свои ударные дроны более точными и сложными для глушения, сообщила Reuters украинская военная разведка, пишет УНН.

Детали

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), россия вывела на орбиту 32 спутника "Рассвет" с начала этого года двумя партиями — в марте и июле. Российское правительство в прошлом месяце заявило, что россия запустила более 30 спутников.

Это лишь незначительная часть по сравнению с более чем 10 000 спутников в сети Starlink, которой управляет SpaceX Илона Маска; её военная версия — Starshield — работает в Украине, но не в россии.

москва планирует дальнейшие запуски ракеты "Рассвет" до конца 2026 года, чтобы расширить географическое покрытие сети, постепенно приближая её к полноценной системе спутниковой связи на низкой орбите, говорится в письменном заявлении ГУР.

россия использует спутниковую систему "Рассвет" над территорией Украины в военных целях — говорится в заявлении представителя ГУР Андрея Юсова.

"В настоящее время созвездия недостаточно для обеспечения бесперебойного покрытия территории Украины: связь доступна с перерывами, когда спутники пролетают над соответствующими районами", — говорится в заявлении.

Министерство обороны россии, как сообщается, не сразу ответило на запрос о комментарии. Научно-экспертный совет россии в пятницу предупредил о рисках, связанных со Starlink, и призвал к более быстрому развёртыванию системы "Рассвет".

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Украинские чиновники неоднократно выражали обеспокоенность попытками россии построить собственную версию сети SpaceX. На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 10 компаний, участвующих в разработке "Рассвета", включая "Бюро 1440" — координатора государственного проекта.

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"Бюро 1440" заявило, что планирует создать созвездие из более чем 900 спутников к 2035 году. Компания не сразу ответила на вопросы Reuters относительно "Рассвета".

В заявлении ГУР говорится, что "Рассвет" может обеспечить россии двусторонний обмен данными со своими беспилотными летательными аппаратами над Украиной, что позволит разведывательным дронам передавать данные в режиме реального времени, а пилотам — корректировать маршрут ударных дронов во время полёта, снижая зависимость от заранее запрограммированной траектории полёта.

Это может позволить дронам адаптироваться к изменениям в местоположении цели или избегать средств противовоздушной обороны.

"В долгосрочной перспективе это может повысить эффективность ударных и разведывательных БПЛА и затруднить их перехват системами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки", — сказал Юсов.

Николай Зенцев, эксперт по безопасности, заявил, что есть некоторые признаки того, что "Рассвет" уже влияет на точность ударов российских реактивных беспилотников.

"На практике россия уже имеет как минимум два окна высококачественной спутниковой связи ежедневно, каждое из которых длится более часа, — написал он в недавнем отчёте. — Этого достаточно, чтобы иметь оперативные последствия".

Генерал-майор Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР, заявил в интервью украинским СМИ в августе, что россия запускает систему "Рассвет" гораздо быстрее, чем планировалось изначально, и Украина уже обсуждает способы противодействия этому.

Как указывает издание, Украина заявила в августе, что нанесла дальний ракетный удар по ракетно-космическому центру "Прогресс" в Самарской области россии, который производит ракеты, используемые для запуска спутников "Рассвет".

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Денис Сеник, временный поверенный в делах Украины в Вашингтоне, призвал США ввести собственные санкции против компаний "Рассвета". Он также сообщил Reuters, что россия разрабатывает аналог Starlink с использованием китайских компонентов. Министерство финансов США не комментировало стремление Украины к дальнейшим санкциям.

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