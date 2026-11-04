Россия снова тайно разрабатывает новые спутники "Рассвет-4" для собственного аналога Starlink

Россия, вероятно, работает над новой версией спутников «Рассвет-4» для своей системы связи, которую разрабатывает компания «Бюро 1440» как аналог Starlink. Об этом свидетельствует заявка в Международный союз электросвязи на регистрацию спутниковой сети RASSVET-4, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Согласно опубликованным данным, новая сеть предусматривает развертывание 374 спутников на высоте 800 км. Их планируют разместить в 17 орбитальных плоскостях по 22 аппарата в каждой.

Аналитики предполагают, что речь идет не о создании отдельной сети, а о модернизированной версии спутника «Рассвет-3», которая будет работать в рамках уже запланированной группировки.

Почему Россия может модернизировать спутники

В марте и июле 2026 года Россия запустила 32 спутника «Рассвет-3», однако их развертывание сопровождается проблемами. По данным издания, 2 аппарата уже потеряны, а остальные 30 до сих пор не достигли запланированных орбитальных позиций.

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В заявке также указаны характеристики антенн новой системы. В частности, предусмотрено 12 лучей связи, из которых 7 предназначены для передачи сигнала, а 5 — для приема.

Компания «Бюро 1440» официально не представляла «Рассвет-4», хотя в сентябре сообщала о работе над усовершенствованной версией предыдущих спутников.

Не исключено, что новые аппараты запустят уже во время следующей космической миссии. В то же время до полноценного развертывания российского аналога Starlink, по оценке аналитиков, остается еще много времени.

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