На российских дронах «Молния-2» обнаружили загадочные устройства: может ли это быть аналогом Starlink

$44.8950.31
ukenru
20:12 • 13986 просмотра
Удар баллистическим оружием по Харькову: четверо пострадавших в двух районах
17 октября, 17:08 • 24473 просмотра
В Молдове задержали украинских пограничников и гражданского, пересекших ДнестрVideo
17 октября, 15:02 • 32350 просмотра
рф пытается сделать крупные города Украины непригодными для жизни - The Guardian
17 октября, 13:34 • 44321 просмотра
Еврокомиссар Кубилюс назвал производство баллистических ракет Fire Point и развитие Freyja важным изменениемVideo
17 октября, 12:17 • 25782 просмотра
Украина выполнила свою часть работы над противоракетным проектом Freyja — Зеленский
17 октября, 11:59 • 22841 просмотра
Украина и США готовят встречу в ближайшее время - Зеленский
17 октября, 11:24 • 21255 просмотра
Дизельная сделка - первый шаг: Зеленский считает, что снятие санкций с рф будет продолжаться
17 октября, 11:13 • 17391 просмотра
Генштаб подтвердил поражение дронового завода "робоавиа" и логистики рф
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 33434 просмотра
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
17 октября, 10:50 • 15713 просмотра
В Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0.6м/с
99%
751мм
Популярные новости
В Италии вспыхнули масштабные студенческие протесты: на улицы вышли более 400 тысяч человек17 октября, 14:39 • 12063 просмотра
Зеленский заявил, что Украина получает дополнительные боеприпасы для F-1617 октября, 14:49 • 8760 просмотра
Отмена санкций против рф не остановит войну - Зеленский17 октября, 15:30 • 7392 просмотра
россияне казнили пленных военнослужащих ВСУ под Запорожьем - начато расследование17 октября, 16:03 • 6710 просмотра
В Украине 18 октября будут действовать графики ограничения электроснабжения - "Укрэнерго"17:44 • 10967 просмотра
публикации
Зерновая ловушка для Украины: куда деть урожай 2026 года и чем обернётся длительная блокада экспорта
Эксклюзив
17 октября, 10:59 • 33434 просмотра
Сокращение бронирования работников ОПК может сорвать поставки оружия на фронт — производители призвали правительство пересмотреть решение
Эксклюзив
17 октября, 07:05 • 38901 просмотра
Международный день борьбы с бедностью: почему его отмечают 17 октября и насколько острой остается проблема17 октября, 05:00 • 38712 просмотра
Бизнес предупреждает об остановке авиакомпаний и срыве оборонных контрактов
Эксклюзив
16 октября, 13:30 • 63951 просмотра
Банки задерживают платежи по внесению залогов в ВАКС: как это может быть связано с Пышным и НАБУ
Эксклюзив
16 октября, 13:11 • 58784 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Эмманюэль Макрон
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Харьков
Луцк
Реклама
УНН Lite
80-летний Трамп сделал странное признание о своём макияже17 октября, 12:08 • 23941 просмотра
Лора Лумер сделала неожиданное предложение после короткой "карьеры" новой пресс-секретарши Трампа17 октября, 08:12 • 28520 просмотра
Билли Джоэл заявил, что врачи запретили ему выступать и водить автомобиль17 октября, 03:05 • 25662 просмотра
Джонни Депп оказался в центре нового скандала: известный актер отрекся от дружбы с нимPhoto17 октября, 02:05 • 24578 просмотра
Леди Гагу обвинили в пренебрежительном отношении к легендарной певице и требуют извиненийPhoto17 октября, 01:06 • 23445 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Старлинк
Шахед-136
Хранитель
Бильд

На российских дронах «Молния-2» обнаружили загадочные устройства: может ли это быть аналогом Starlink

Киев • УНН

 • 17056 просмотра

На российских дронах обнаружили устройства, похожие на спутниковые антенны. Эксперт Сергей «Флеш» опроверг их связь с системой «Рассвет».

На российских дронах «Молния-2» обнаружили загадочные устройства: может ли это быть аналогом Starlink

На сбитых российских беспилотниках «Молния-2» начали находить неизвестные устройства, похожие на антенны спутниковой связи. Это вызвало предположение, что Россия уже испытывает собственный аналог Starlink под названием «Рассвет» для ударов по Украине. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

На найденных устройствах заметили символы, похожие на логотип российской компании «Бюро 1440», которая занимается разработкой спутниковой системы «Рассвет». Именно это сходство стало основанием для предположений об использовании новой связи на ударных дронах.

"Их Starlink посыплются вниз, как игрушки с ёлки": в рф пригрозили космической войной в случае блокировки "Рассвета"04.10.26, 10:29 • 19408 просмотров

Система «Рассвет» уже проходит испытания в отдалённых регионах России. Однако из-за недостаточного количества спутников на орбите стабильная связь доступна лишь в течение коротких промежутков времени, измеряемых десятками минут.

Украинский эксперт опровергает версию о спутниковых терминалах

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флеш» отверг предположение, что найденные устройства являются терминалами системы «Рассвет». Он обратил внимание, что некоторые из них были согнуты при креплении пластиковыми стяжками, что могло бы повредить обычную спутниковую антенну.

В то же время эксперты отмечают, что существуют специальные антенные решётки, способные работать в изогнутом состоянии. Однако подтверждений использования таких технологий в российской системе «Рассвет» пока нет.

По словам «Флеша», беспилотники с подобными устройствами уже некоторое время фиксируют на фронте. Вероятно, они работают автономно с применением искусственного интеллекта и не имеют других средств связи.

Российская альтернатива Starlink теряет спутники: два аппарата "Рассвет" могут сгореть в атмосфере в ближайшие недели13.10.26, 17:03 • 4137 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Война в Украине
Старлинк
Украина