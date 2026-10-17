На российских дронах «Молния-2» обнаружили загадочные устройства: может ли это быть аналогом Starlink
Киев • УНН
На российских дронах обнаружили устройства, похожие на спутниковые антенны. Эксперт Сергей «Флеш» опроверг их связь с системой «Рассвет».
На сбитых российских беспилотниках «Молния-2» начали находить неизвестные устройства, похожие на антенны спутниковой связи. Это вызвало предположение, что Россия уже испытывает собственный аналог Starlink под названием «Рассвет» для ударов по Украине. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
На найденных устройствах заметили символы, похожие на логотип российской компании «Бюро 1440», которая занимается разработкой спутниковой системы «Рассвет». Именно это сходство стало основанием для предположений об использовании новой связи на ударных дронах.
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Система «Рассвет» уже проходит испытания в отдалённых регионах России. Однако из-за недостаточного количества спутников на орбите стабильная связь доступна лишь в течение коротких промежутков времени, измеряемых десятками минут.
Украинский эксперт опровергает версию о спутниковых терминалах
Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флеш» отверг предположение, что найденные устройства являются терминалами системы «Рассвет». Он обратил внимание, что некоторые из них были согнуты при креплении пластиковыми стяжками, что могло бы повредить обычную спутниковую антенну.
В то же время эксперты отмечают, что существуют специальные антенные решётки, способные работать в изогнутом состоянии. Однако подтверждений использования таких технологий в российской системе «Рассвет» пока нет.
По словам «Флеша», беспилотники с подобными устройствами уже некоторое время фиксируют на фронте. Вероятно, они работают автономно с применением искусственного интеллекта и не имеют других средств связи.
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