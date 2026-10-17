На російських дронах "Молния-2" виявили загадкові пристрої: чи може це бути аналог Starlink
Київ • УНН
На російських дронах виявили пристрої, схожі на супутникові антени. Експерт Сергій «Флеш» заперечив їхній зв’язок із системою «Рассвет».
На збитих російських безпілотниках "Молния-2" почали знаходити невідомі пристрої, схожі на антени супутникового зв'язку. Це викликало припущення, що росія вже випробовує власний аналог Starlink під назвою "Рассвет" для ударів по Україні. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
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На знайдених пристроях помітили символи, схожі на логотип російської компанії "Бюро 1440", яка займається розробкою супутникової системи "Рассвет". Саме ця схожість стала підставою для припущень про використання нового зв'язку на ударних дронах.
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Система "Рассвет" уже проходить випробування у віддалених регіонах росії. Однак через недостатню кількість супутників на орбіті стабільний зв'язок доступний лише протягом коротких проміжків часу, які вимірюються десятками хвилин.
Український експерт спростовує версію про супутникові термінали
Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" заперечив припущення, що знайдені пристрої є терміналами системи "Рассвет". Він звернув увагу, що деякі з них були зігнуті під час кріплення пластиковими стяжками, що могло б пошкодити звичайну супутникову антену.
Водночас експерти зазначають, що існують спеціальні антенні решітки, здатні працювати у вигнутому стані. Проте підтверджень використання таких технологій у російській системі "Рассвет" наразі немає.
За словами "Флеша", безпілотники з подібними пристроями вже певний час фіксують на фронті. Ймовірно, вони працюють автономно із застосуванням штучного інтелекту та не мають інших засобів зв'язку.
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