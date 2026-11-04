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The Guardian

росія знову таємно розробляє нові супутники "Рассвет-4" для власного аналога Starlink

Київ • УНН

 • 68 перегляди

рф подала заявку на мережу з 374 супутників «Рассвет-4» на висоті 800 км. Проєкт може модернізувати проблемні «Рассвет-3».

росія знову таємно розробляє нові супутники "Рассвет-4" для власного аналога Starlink

росія, ймовірно, працює над новою версією супутників "Рассвет-4" для своєї системи зв'язку, яку розробляє компанія "Бюро 1440" як аналог Starlink. Про це свідчить заявка до Міжнародного союзу електрозв'язку на реєстрацію супутникової мережі RASSVET-4, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Згідно з оприлюдненими даними, нова мережа передбачає розгортання 374 супутників на висоті 800 км. Їх планують розмістити у 17 орбітальних площинах по 22 апарати в кожній.

Аналітики припускають, що йдеться не про створення окремої мережі, а про модернізовану версію супутника "Рассвет-3", яка працюватиме в межах уже запланованого угруповання.

Чому росія може модернізувати супутники

У березні та липні 2026 року росія запустила 32 супутники "Рассвет-3", однак їхнє розгортання супроводжується проблемами. За даними видання, 2 апарати вже втрачено, а решта 30 досі не досягли запланованих орбітальних позицій.

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У заявці також зазначено характеристики антен нової системи. Зокрема, передбачено 12 променів зв'язку, з яких 7 призначені для передавання сигналу, а 5 – для приймання.

Компанія "Бюро 1440" офіційно не представляла "Рассвет-4", хоча у вересні повідомляла про роботу над удосконаленою версією попередніх супутників.

Не виключено, що нові апарати запустять уже під час наступної космічної місії. Водночас до повноцінного розгортання російського аналога Starlink, за оцінкою аналітиків, залишається ще багато часу.

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Степан Гафтко

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