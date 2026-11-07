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Financial Times

росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР

Київ • УНН

 • 3066 перегляди

ГУР повідомило, що росія використовує 32 супутники «Рассвет» для військового зв’язку над Україною. Мережа поки працює з перервами.

росія вже використовує свій аналог Starlink "Рассвет" над Україною - ГУР

росія вже використовує свою нову супутникову мережу "Рассвет", яку називають її версією Starlink, для військового зв'язку над Україною, прагнучи зробити свої ударні дрони точнішими та складнішими для глушіння, повідомила Reuters українська військова розвідка, пише УНН.

Деталі

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), росія вивела на орбіту 32 супутники "Рассвет" з початку цього року двома партіями у березні та липні. Російський уряд минулого місяця заявив, що росія запустила понад 30 супутників.

Це лише незначна частина у порівнянні з понад 10 000 супутників у мережі Starlink, якою керує SpaceX Ілона Маска, військова версія якої - Starshield - працює в Україні, але не в росії. 

москва планує подальші запуски ракети "Рассвет" до кінця 2026 року, щоб розширити географічне покриття мережі, поступово наближаючи її до повноцінної системи супутникового зв'язку на низькій орбіті, йдеться у письмовій заяві ГУР.

росія використовує супутникову систему "Рассвет" над територією України у військових цілях

– йдеться у заяві речника ГУР Андрія Юсова.

"Наразі сузір'я недостатньо для забезпечення безперебійного покриття території України: зв'язок доступний з перервами, коли супутники пролітають над відповідними районами", - ідеться у заяві.

Міністерство оборони росії, як вказано, не одразу відповіло на запит про коментар. Науково-експертна рада росії у п'ятницю попередила про ризики, що виникають через Starlink, і закликала до швидшого розгортання системи "Рассвет".

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Українські чиновники неодноразово висловлювали стурбованість щодо спроб росії побудувати власну версію мережі SpaceX. Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти 10 компаній, що беруть участь у розробці "Рассвету", включаючи "Бюро 1440" – координатора державного проєкту.

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"Бюро 1440" заявило, що планує створити сузір'я з понад 900 супутників до 2035 року. Компанія не одразу відповіла на запитання Reuters щодо "Рассвета".

У заяві ГУР йдеться, що "Рассвет" може забезпечити росії двосторонній обмін даними зі своїми безпілотними літальними апаратами над Україною, що дозволить дронам-розвідникам передавати дані в режимі реального часу, а пілотам – коригувати маршрут ударних дронів під час польоту, зменшуючи залежність від заздалегідь запрограмованої траєкторії польоту.

Це може дозволити дронам адаптуватися до змін у місці розташування цілі або уникати засобів протиповітряної оборони.

"У довгостроковій перспективі це може підвищити ефективність ударних та розвідувальних БПЛА та ускладнити їх перехоплення системами радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки", – сказав Юсов.

Микола Зенцев, експерт з безпеки, заявив, що є деякі ознаки того, що "Рассвет" уже впливає на точні удари російських реактивних безпілотників.

"На практиці росія вже має щонайменше два вікна високоякісного супутникового зв'язку щодня, кожне з яких триває більше години, - написав він у нещодавньому звіті. - Цього достатньо, щоб мати оперативні наслідки".

Генерал-майор Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР, заявив в інтерв'ю українським ЗМІ у серпні, що росія запускає систему "Рассвет" набагато швидше, ніж планувалося спочатку, і Україна вже обговорює способи протидії цьому.

Як вказує видання, Україна заявила в серпні, що здійснила ракетний удар далекої дальності по ракетно-космічному центру "Прогресс" у Самарській області росії, який виробляє ракети, що використовуються для запуску супутників "Рассвет".

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Денис Сенік, тимчасовий повірений у справах України у Вашингтоні, закликав США запровадити власні санкції проти компаній "Рассвета". Він також повідомив Reuters, що росія розробляє аналог Starlink з використанням китайських компонентів. Міністерство фінансів США не коментувало прагнення України до подальших санкцій.

Україна закликала США ввести санкції за підтримку мережі "Рассвет" - російського аналога Starlink01.10.26, 17:07 • 6499 переглядiв

Юлія Шрамко

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