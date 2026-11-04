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россия размещает ударные дроны - "ждуны" на высоковольтных проводах - "Флеш"

Киев • УНН

 • 716 просмотра

российские войска переняли украинскую тактику размещения ударных беспилотников на высоковольтных проводах. Сергей Бескрестнов опубликовал видео.

россия размещает ударные дроны - "ждуны" на высоковольтных проводах - "Флеш"

российские войска начали размещать ударные беспилотники-"ждуны" на высоковольтных проводах, переняв, таким образом, украинский опыт. Об этом сообщил советник Президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает УНН.

Детали

Внимание! Противник быстро перенял наш опыт и теперь также размещает "ждунов" на высоковольтных проводах. Примите к сведению

- говорится в сообщении, которое Бескрестнов опубликовал в Telegram.

Также он опубликовал соответствующее видео.

Дополнительно

Ранее советник президента по оборонным технологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов заявлял, что россия производит до 3 тысяч реактивных беспилотников типа "Шахед" в месяц и пытается накопить запасы для зимних атак на Украину. Кроме того, россияне производят около 700 единиц "Герань-5" ежемесячно.

Также Бескрестнов заявлял, что в Киеве создали специальный защитный "купол" для противодействия реактивным "шахедам" с дистанционным управлением. Масштабная операция заставила российские войска временно приостановить атаки и искать новые технические решения.

Напомним

На сбитых российских беспилотниках "Молния-2" начали находить неизвестные устройства, похожие на антенны спутниковой связи. Это вызвало предположение, что россия уже испытывает собственный аналог Starlink под названием "Рассвет" для ударов по Украине.

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
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Электроэнергия
Старлинк
Шахед-136
Украина
Киев