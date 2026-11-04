росія розміщує ударні дрони-"ждуни" на високовольтних дротах - "Флеш"

російські війська почали розміщувати ударні безпілотники-"ждуни" на високовольтних дротах, перейнявши, таким чином, український досвід. Про це повідомив радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає УНН.

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Увага! Противник швидко перейняв наш досвід і тепер також розміщує "ждунів" на високовольтних дротах. Прийміть до уваги - йдеться в дописі, який Бескрестнов опублікував в Telegram.

Також він опублікував відповідне відео.

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Раніше радник президента з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов заявляв, що росія виробляє до 3 тисяч реактивних безпілотників типу "Шахед" на місяць і намагається накопичити запаси для зимових атак на Україну. Крім того, росіяни виробляють близько 700 одиниць "Герань-5" щомісяця.

Також Бескрестнов заявляв, що у Києві створили спеціальний захисний "купол" для протидії реактивним "шахедам" із дистанційним керуванням. Масштабна операція змусила російські війська тимчасово призупинити атаки та шукати нові технічні рішення.

Нагадаємо

На збитих російських безпілотниках "Молния-2" почали знаходити невідомі пристрої, схожі на антени супутникового зв'язку. Це викликало припущення, що росія вже випробовує власний аналог Starlink під назвою "Рассвет" для ударів по Україні.