"Это не те шутки": Зеленский отреагировал на заявления Маска о потерях российских солдат

$45.540.1351.250.19
ukenru
07:28 • 11110 просмотра
Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США
Эксклюзив
07:10 • 14614 просмотра
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 13482 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
05:15 • 18380 просмотра
Дни Сената, который склонялся перед Трампом, прошли — Шумер
02:53 • 26286 просмотра
Кушнер заявил о совместном поиске США, Украины и РФ «более широкой архитектуры безопасности»
5 ноября, 01:51 • 23363 просмотра
Трамп и дальше будет управлять США в обход Конгресса — Мерц
4 ноября, 22:45 • 23495 просмотра
Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters
4 ноября, 21:05 • 25362 просмотра
В Германии задержали украинку, предположительно причастную к убийству ребенка
4 ноября, 19:56 • 24923 просмотра
Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф
4 ноября, 19:38 • 21874 просмотра
Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером подготовку к переговорам в Абу-Даби — СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В Киевской области в результате атаки загорелись складские помещения, ранен охранник4 ноября, 23:16 • 6738 просмотра
Буданов получил икону Сагайдачного, написанную на доске от ящика для боеприпасовPhoto4 ноября, 23:47 • 12905 просмотра
Хаким Джеффрис объявил о намерении стать спикером Палаты представителей Конгресса США03:25 • 11715 просмотра
Президент Трамп никогда не прекратит борьбу: Белый дом выступил с официальным заявлением04:28 • 10731 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 11210 просмотра
публикации
«Куяльник» выходит из долгов и готовится расширять реабилитацию ветеранов: директор санатория рассказал об изменениях в работе учрежденияPhoto
Эксклюзив
07:10 • 14637 просмотра
Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании06:20 • 12181 просмотра
У Украины есть боевой опыт, у Европы — ресурсы: почему оборонное сотрудничество становится вопросом общей безопасностиPhoto
Эксклюзив
06:00 • 13508 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 41502 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 39745 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Рекордные 53 красные карточки показали в футбольном матче в БразилииVideo07:02 • 4944 просмотра
Папа Лев встретился с Бобом Диланом в официальной резиденцииPhoto06:51 • 5294 просмотра
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями4 ноября, 21:19 • 16488 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет4 ноября, 18:19 • 19714 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США4 ноября, 14:27 • 35966 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Бильд
Хранитель
Шахед-136
СВИФТ

"Это не те шутки": Зеленский отреагировал на заявления Маска о потерях российских солдат

Киев • УНН

 • 562 просмотра

Зеленский заявил, что не понимает шуток Маска о гибели российских военнослужащих. В то же время президент поблагодарил его за Starlink.

"Это не те шутки": Зеленский отреагировал на заявления Маска о потерях российских солдат

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отношение Илона Маска к войне россии против Украины. Он заявил, что не понимает шуток американского миллиардера о гибели российских военнослужащих. Об этом он сообщил во время интервью для ZDF, передает УНН.

Детали

Бесконечная резня украинцев и россиян должна прекратиться. Мы также должны выразить сочувствие бедным российским призывникам. У этих детей нет другого выбора, кроме как воевать и погибать в результате ударов беспилотников

- написал Илон Маск в своем посте в сети X накануне.

Во время интервью в ответ на вопрос журналиста о том, говорит ли Маск серьезно, когда шутит, Зеленский отметил, что не понимает таких "шуток".

Для меня серьезным является то, что он говорит о Starlink. Мы благодарны за то, что он предоставил нам связь. Это очень помогло с самого начала войны. Но мы должны быть откровенными: нам, конечно, не нравится его отношение к этой войне. Когда он говорит о том, что россия теряет своих солдат-агрессоров, которые находятся на чужой территории, а не на собственной, - слава богу, что они теряют их там. Иначе россия могла бы оккупировать нас с самого начала, а затем двинуться дальше, в Европу. Поэтому я не знаю, серьезен ли он или нет, когда шутит. Но это не те шутки, которые я могу понять. Хотя я хорошо понимаю юмор

- отметил президент Украины.

Напомним

Зеленский заявил, что не знает, поддерживает ли Маск победу Украины. В последний раз они общались в начале полномасштабного вторжения.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Старлинк
Илон Маск
Европа
Владимир Зеленский
Украина