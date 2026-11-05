"Это не те шутки": Зеленский отреагировал на заявления Маска о потерях российских солдат

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отношение Илона Маска к войне россии против Украины. Он заявил, что не понимает шуток американского миллиардера о гибели российских военнослужащих. Об этом он сообщил во время интервью для ZDF, передает УНН.

Детали

Бесконечная резня украинцев и россиян должна прекратиться. Мы также должны выразить сочувствие бедным российским призывникам. У этих детей нет другого выбора, кроме как воевать и погибать в результате ударов беспилотников - написал Илон Маск в своем посте в сети X накануне.

Во время интервью в ответ на вопрос журналиста о том, говорит ли Маск серьезно, когда шутит, Зеленский отметил, что не понимает таких "шуток".

Для меня серьезным является то, что он говорит о Starlink. Мы благодарны за то, что он предоставил нам связь. Это очень помогло с самого начала войны. Но мы должны быть откровенными: нам, конечно, не нравится его отношение к этой войне. Когда он говорит о том, что россия теряет своих солдат-агрессоров, которые находятся на чужой территории, а не на собственной, - слава богу, что они теряют их там. Иначе россия могла бы оккупировать нас с самого начала, а затем двинуться дальше, в Европу. Поэтому я не знаю, серьезен ли он или нет, когда шутит. Но это не те шутки, которые я могу понять. Хотя я хорошо понимаю юмор - отметил президент Украины.

Напомним

Зеленский заявил, что не знает, поддерживает ли Маск победу Украины. В последний раз они общались в начале полномасштабного вторжения.