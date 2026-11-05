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The Guardian
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Financial Times

"Це не ті жарти": Зеленський відреагував на заяви Маска про втрати російських солдатів

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Зеленський заявив, що не розуміє жартів Маска про загибель російських військових. Водночас президент подякував йому за Starlink.

"Це не ті жарти": Зеленський відреагував на заяви Маска про втрати російських солдатів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ставлення Ілона Маска до війни росії проти України. Він заявив, що не розуміє жартів американського мільярдера про загибель російських військових. Про це він повідомив під час інтерв’ю для ZDF, передає УНН.

Деталі

Нескінченна різанина українців та росіян має припинитися. Ми також повинні висловити співчуття бідним російським призовникам. Ці діти не мають іншого вибору, окрім як воювати та гинути внаслідок ударів безпілотників

- написав Ілон Маск у свому дописі в мережі Х напередодні.

Під час інтерв’ю, у відповідь на запитання журналіста під про те, чи Маск говорить серйозно, коли жартує - Зеленський зазначив, що не розуміє таких "жартів".

Для мене серйозним є те, що він говорить про Starlink. Ми вдячні за те, що він надав нам зв’язок. Це дуже допомогло від самого початку війни. Але ми маємо бути відвертими: нам, звичайно, не подобається його ставлення до цієї війни. Коли він говорить про те, що росія втрачає своїх солдатів-агресорів, які перебувають на чужій території, а не на власній, - слава Богу, що вони втрачають їх там. Інакше росія могла б окупувати нас від самого початку, а потім рушити далі, до Європи. Тому я не знаю, серйозний він чи ні, коли жартує. Але це не ті жарти, які я можу зрозуміти. Хоча я добре розумію гумор

- зазначив президент України.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що не знає, чи підтримує Маск перемогу України. Востаннє вони спілкувалися на початку повномасштабного вторгнення.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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