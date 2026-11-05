"Це не ті жарти": Зеленський відреагував на заяви Маска про втрати російських солдатів

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ставлення Ілона Маска до війни росії проти України. Він заявив, що не розуміє жартів американського мільярдера про загибель російських військових. Про це він повідомив під час інтерв’ю для ZDF, передає УНН.

Під час інтерв’ю, у відповідь на запитання журналіста під про те, чи Маск говорить серйозно, коли жартує - Зеленський зазначив, що не розуміє таких "жартів".

Для мене серйозним є те, що він говорить про Starlink. Ми вдячні за те, що він надав нам зв’язок. Це дуже допомогло від самого початку війни. Але ми маємо бути відвертими: нам, звичайно, не подобається його ставлення до цієї війни. Коли він говорить про те, що росія втрачає своїх солдатів-агресорів, які перебувають на чужій території, а не на власній, - слава Богу, що вони втрачають їх там. Інакше росія могла б окупувати нас від самого початку, а потім рушити далі, до Європи. Тому я не знаю, серйозний він чи ні, коли жартує. Але це не ті жарти, які я можу зрозуміти. Хоча я добре розумію гумор