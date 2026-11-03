“Я не знаю”: Зеленський відповів, чи хоче Ілон Маск перемоги України
Київ • УНН
Зеленський заявив, що не знає, чи підтримує Маск перемогу України. Востаннє вони спілкувалися на початку повномасштабного вторгнення.
Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи підтримує мільярдер і очільник SpaceX Ілон Маск перемогу України у війні з рф. Про це президент України повідомив під час інтерв’ю для PBS NewsHour, передає УНН.
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Під час інтерв’ю журналістка Амна Наваз запитала у президента України чи вірить він, що Ілон Маск підтримує Україну та хоче, щоб Україна виграла війну. Натомість Володимир Зеленський відповів так:
Я не знаю, між нами. Я дуже хотів поговорити з ним про різні питання. Ми розмовляли на початку війни. Ми говорили про різні речі. А потім, після війни, я передав стільки позитивних повідомлень про нього. Я був дуже вдячний за Starlink. І ми справді дуже вдячні за це. Ми дуже вдячні за це. Але іноді його старі сигнали про нас, про Україну, його... тобто, це не проукраїнська позиція
Зеленський також повідомив, що востаннє спілкувався з Маском на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
Тож ви не розмовляли з Ілоном Маском з часу цього спаду, чи не так?
Так, звичайно. І перед тим, як ми розмовляли, я думаю, на самому початку війни, Ілон спілкувався з Путіним і зі мною. Але я хотів поговорити з ним після... після всіх цих дій SpaceX, так, але вони не зв'язалися з нами
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Генеральний інспектор Пентагону відхилив запит дев’ятьох сенаторів на незалежне розслідування перебоїв Starlink і Starshield в Україні. Рішення викликало занепокоєння серед законодавців через вплив Ілона Маска на оборонні комунікації.