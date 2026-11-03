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“Я не знаю”: Зеленський відповів, чи хоче Ілон Маск перемоги України

Київ • УНН

 • 1926 перегляди

Зеленський заявив, що не знає, чи підтримує Маск перемогу України. Востаннє вони спілкувалися на початку повномасштабного вторгнення.

“Я не знаю”: Зеленський відповів, чи хоче Ілон Маск перемоги України

Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи підтримує мільярдер і очільник SpaceX Ілон Маск перемогу України у війні з рф. Про це президент України повідомив під час інтерв’ю для PBS NewsHour, передає УНН.

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Під час інтерв’ю журналістка Амна Наваз запитала у президента України чи вірить він, що Ілон Маск підтримує Україну та хоче, щоб Україна виграла війну. Натомість Володимир Зеленський відповів так:

Я не знаю, між нами. Я дуже хотів поговорити з ним про різні питання. Ми розмовляли на початку війни. Ми говорили про різні речі. А потім, після війни, я передав стільки позитивних повідомлень про нього. Я був дуже вдячний за Starlink. І ми справді дуже вдячні за це. Ми дуже вдячні за це. Але іноді його старі сигнали про нас, про Україну, його... тобто, це не проукраїнська позиція

- зазначив президент України.

Зеленський також повідомив, що востаннє спілкувався з Маском на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Тож ви не розмовляли з Ілоном Маском з часу цього спаду, чи не так?

- запитала журналістка.

Так, звичайно. І перед тим, як ми розмовляли, я думаю, на самому початку війни, Ілон спілкувався з Путіним і зі мною. Але я хотів поговорити з ним після... після всіх цих дій SpaceX, так, але вони не зв'язалися з нами

- відповів Володимир Зеленський.

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Генеральний інспектор Пентагону відхилив запит дев’ятьох сенаторів на незалежне розслідування перебоїв Starlink і Starshield в Україні. Рішення викликало занепокоєння серед законодавців через вплив Ілона Маска на оборонні комунікації.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
Starlink
SpaceX
Пентагон
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Україна