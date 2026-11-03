“Я не знаю”: Зеленський відповів, чи хоче Ілон Маск перемоги України

Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи підтримує мільярдер і очільник SpaceX Ілон Маск перемогу України у війні з рф. Про це президент України повідомив під час інтерв’ю для PBS NewsHour, передає УНН.

Під час інтерв’ю журналістка Амна Наваз запитала у президента України чи вірить він, що Ілон Маск підтримує Україну та хоче, щоб Україна виграла війну. Натомість Володимир Зеленський відповів так:

Я не знаю, між нами. Я дуже хотів поговорити з ним про різні питання. Ми розмовляли на початку війни. Ми говорили про різні речі. А потім, після війни, я передав стільки позитивних повідомлень про нього. Я був дуже вдячний за Starlink. І ми справді дуже вдячні за це. Ми дуже вдячні за це. Але іноді його старі сигнали про нас, про Україну, його... тобто, це не проукраїнська позиція