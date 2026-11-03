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"Я не знаю": Зеленский ответил, хочет ли Илон Маск победы Украины

Киев • УНН

 • 1702 просмотра

Зеленский заявил, что не знает, поддерживает ли Маск победу Украины. В последний раз они общались в начале полномасштабного вторжения.

"Я не знаю": Зеленский ответил, хочет ли Илон Маск победы Украины

Владимир Зеленский заявил, что не знает, поддерживает ли миллиардер и глава SpaceX Илон Маск победу Украины в войне с рф. Об этом президент Украины сообщил во время интервью для PBS NewsHour, передает УНН.

Детали

Во время интервью журналистка Амна Наваз спросила у президента Украины, верит ли он, что Илон Маск поддерживает Украину и хочет, чтобы Украина выиграла войну. В ответ Владимир Зеленский сказал:

Я не знаю, если честно. Я очень хотел поговорить с ним о разных вопросах. Мы разговаривали в начале войны. Мы говорили о разных вещах. А потом, после войны, я передал так много положительных сообщений о нем. Я был очень благодарен за Starlink. И мы действительно очень благодарны за это. Мы очень благодарны за это. Но иногда его прежние сигналы о нас, об Украине, его... то есть это не проукраинская позиция

- отметил президент Украины.

Зеленский также сообщил, что в последний раз общался с Маском в начале полномасштабного вторжения рф в Украину.

То есть вы не разговаривали с Илоном Маском с момента этого спада, не так ли?

- спросила журналистка.

Да, конечно. И до того, как мы разговаривали, я думаю, в самом начале войны Илон общался с Путиным и со мной. Но я хотел поговорить с ним после... после всех этих действий SpaceX, да, но они с нами не связались

- ответил Владимир Зеленский.

Детали

Генеральный инспектор Пентагона отклонил запрос девяти сенаторов на независимое расследование перебоев в работе Starlink и Starshield в Украине. Решение вызвало обеспокоенность среди законодателей из-за влияния Илона Маска на оборонные коммуникации.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
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Илон Маск
Владимир Зеленский
Украина