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В Киеве после падения обломков БПЛА РФ загорелся автомобиль, погибла женщина

Киев • УНН

 • 400 просмотра

В Оболонском районе Киева обломки БПЛА вызвали возгорание автомобиля, рядом обнаружили тело женщины. Из-за обесточивания возникли перебои с водоснабжением.

В Киеве после падения обломков БПЛА РФ загорелся автомобиль, погибла женщина

Вечером 7 октября в Оболонском районе Киева в результате горения обломков БПЛА загорелся автомобиль во дворе жилого дома. Позже недалеко от горящей машины во дворе жилого дома обнаружили тело женщины, сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

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Также глава украинской столицы сообщил, что из-за проблем с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции. На правом берегу города наблюдаются перебои с водоснабжением. Энергетики работают над восстановлением.

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В ночь на 7 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела погибли два человека, последствия ударов зафиксировали в четырех районах столицы.

Позже в результате российских ударов повреждения получили дома в Соломенском, Днепровском и Святошинском районах Киева. Сообщалось о двух пострадавших, но затем их количество увеличилось до восьми человек.

Напомним

Количество погибших в результате российского удара по Прилукам Черниговской области увеличилось до 19 человек. Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного ребенка.

Евгений Устименко

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