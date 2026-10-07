У Прилуках з-під завалів деблокували тіло ще однієї дитини, кількість жертв зросла до 19

Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї дитини – кількість загиблих унаслідок удару по Прилуках зросла до 19, передає УНН із посиланням на ДСНС.

На місці працюють психологи ДСНС. Вони вже надали психологічну допомогу 90 людям.

Розбір завалів та пошук людей триває.

Трьом хлопчикам, яких рф убила в Прилуках, було лише по року - Зеленський

Нагадаємо

Раніше у ДСНС повідомили, що кількість загиблих внаслідок удару росіян по Прилуках зросла до 18, серед них 4 дитини.