В Прилуках из-под завалов извлекли тело ещё одного ребёнка, число жертв возросло до 19
Киев • УНН
Спасатели извлекли тело ещё одного ребёнка после удара по Прилукам. Психологи помогли 90 людям, поиски под завалами продолжаются.
Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного ребенка — число погибших в результате удара по Прилукам возросло до 19, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
На месте работают психологи ГСЧС. Они уже оказали психологическую помощь 90 людям.
Разбор завалов и поиск людей продолжаются.
Троим мальчикам, которых рф убила в Прилуках, был всего один год — Зеленский07.10.26, 18:16 • 9810 просмотров
Напомним
Ранее в ГСЧС сообщили, что число погибших в результате удара россиян по Прилукам возросло до 18, среди них 4 ребенка.