В Прилуках из-под завалов извлекли тело ещё одного ребёнка, число жертв возросло до 19

Спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного ребенка — число погибших в результате удара по Прилукам возросло до 19, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

На месте работают психологи ГСЧС. Они уже оказали психологическую помощь 90 людям.

Разбор завалов и поиск людей продолжаются.

Троим мальчикам, которых рф убила в Прилуках, был всего один год — Зеленский

Напомним

Ранее в ГСЧС сообщили, что число погибших в результате удара россиян по Прилукам возросло до 18, среди них 4 ребенка.