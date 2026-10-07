У Києві після падіння уламків БПЛА рф загорілося авто, загинула жінка

Увечері 7 жовтня в Оболонському районі Києва внаслідок паління уламків БПЛА запалало авто в дворі житлового будинку. Згодом недалеко від автівки, що палає в дворі житлового будинку, виявили тіло жінки, повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.

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Також очільник української столиці повідомив, що через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі міста спостерігаються перебої з водопостачанням. Енергетики працюють над відновленням.

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У ніч на 7 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, наслідки ударів зафіксували у чотирьох районах столиці.

Згодом внаслідок російських ударів пошкодження отримали будинки у Солом’янському, Дніпровському і Святошинському районах Києва. Повідомлялось про двох постраждалих, але потім їхня кількість зросла до восьми людей.

Нагадаємо

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках Чернігівської області зросла до 19 людей. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї дитини.