Цифровая цензура для детей: оккупанты учат школьников Мелитополя игнорировать украинские источники информации — ЦНС
Киев • УНН
В Мелитополе оккупанты провели семинар, где учили школьников считать украинские медиа экстремистскими. Под видом «информационной безопасности» детям фактически ограничивают доступ к альтернативным источникам информации.
На временно оккупированной части Запорожской области российская администрация продолжает использовать школы как инструмент идеологического влияния на детей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в Мелитополе школьникам провели очередной "семинар по цифровой грамотности", во время которого объясняли, как "правильно" вести себя в интернете.
Под видом обучения цифровой безопасности детям навязывают недоверие к украинским источникам информации и формируют исключительно российское видение информационного пространства. Украинские медиа, каналы и ресурсы маркируются как "фейки", "экстремизм" или "опасный контент"
Как работает цифровая цензура на ВОТ:
- под видом “информационной безопасности” детям фактически ограничивают доступ к альтернативным источникам информации;
- украинские ресурсы подаются как угроза или запрещенный контент;
- формируется доверие только к контролируемым российским платформам и "официальным" источникам;
- подростков приучают к самоцензуре в сети и избеганию "неправильных" чатов и подписок;
- любая информация, не соответствующая российской пропаганде, автоматически стигматизируется.
"Отдельный акцент делается не на реальной кибербезопасности, а на формировании поведения, где ребенок с раннего возраста учится фильтровать информацию в соответствии с требованиями оккупационной администрации", - указывают в ЦНС.
Напомним
россияне усиливают милитаризацию украинских подростков на временно оккупированных территориях. Под видом "профориентации" учеников выпускных классов активно готовят к службе в армии рф.
