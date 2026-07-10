7-й корпус ДШВ показал удары по логистике оккупантов под Донецком - видео
Киев • УНН
7-й корпус ДШВ обнародовал кадры антилогистической операции на окраинах Донецка. Комплексами Fire Point уничтожен цех сборки и подготовки к полетам FPV-дронов, тяжелых ударных бомберов вроде «Баба Яга» и поражены склады наземных роботизированных комплексов.
237-й отдельный батальон беспилотных систем 7-го корпуса ДШВ ВСУ нанес серию ударов на Покровском направлении – по одному из ключевых логистических узлов российской группировки в Донецкой области. Именно через этот узел оккупанты обеспечивали свои подразделения.
"Наши дронари уничтожили цех сборки и подготовки к полетам FPV-дронов, тяжелых ударных бомберов типа "Баба Яга". Также поражены склады наземных роботизированных комплексов", – отметили военные.
Видео антилогистической операции с применением комплексов Fire Point опубликовал 7-й корпус ДШВ
Одной из ключевых задач 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сегодня является системное снижение возможностей российских войск обеспечивать собственные подразделения и поддерживать наступательные действия. Для этого военные применяют весь спектр средств Middle Strike в зависимости от типа и дальности цели.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за первые шесть месяцев этого года средствами Deep Strike Силы обороны Украины поразили 697 целей на территории рф. По его словам, минимальные экономические потери врага составляют 6,1 млрд долларов.