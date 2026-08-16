У Краматорську з-під завалів дістали тіло чоловіка після авіаудару рф

Фото: ДСНС України

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка у Краматорську. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

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13 серпня внаслідок російського авіаудару в багатоквартирному будинку обвалилися конструкції з першого по п’ятий поверх. Під завалами опинилася людина. Упродовж 3 днів рятувальники проводили пошукові та аварійно-рятувальні роботи. Під час розбору завалів вони виявили та вилучили тіло чоловіка 1966 року народження - йдеться у повідомленні.

Загалом розібрано 107 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи на місці завершені.

Нагадаємо

Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранених внаслідок вечірніх ударів по Краматорській громаді Донецької області.