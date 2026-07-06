"Я закончу, когда захочу я, а не вы" - Роналду высказался о завершении карьеры
Киев • УНН
Криштиану Роналду заявил, что завершит международную карьеру по собственному желанию, а не из-за давления болельщиков или журналистов. Сегодня, 6 июля, Португалия сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что завершит международную футбольную карьеру, когда захочет он, а не когда этого захотят болельщики и журналисты. Об этом Роналду заявил во время пресс-конференции перед матчем с Испанией, передает УНН.
Я всегда всей душой и телом готов помочь сборной достичь ее целей. Так было с тех пор, как я попал в сборную в 18 лет. Всегда так было. И ничего не изменится. Независимо от того, играю я или нет, я всегда буду играть важную роль в этой сборной. Я завершу карьеру, как говорил несколько лет назад, когда захочу я, а не когда захотите вы. Думаю, это пустая трата времени - вы всегда задаете один и тот же вопрос
Дополнение
Сегодня, 6 июля, сборная Португалии сыграет против сборной Испании в 1/8 финала Чемпионата мира.
На этом Мундиале Роналду провел все матчи за сборную, в которых забил 3 гола - дубль против Узбекистана и гол с пенальти в матче против Хорватии.
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