"Я закончу, когда захочу я, а не вы" - Роналду высказался о завершении карьеры

$44.570.2351.020.06
ukenru
Эксклюзив
14:05 • 2880 просмотра
Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях
13:15 • 9196 просмотра
В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны
13:14 • 10624 просмотра
"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы УкраиныVideo
09:47 • 14824 просмотра
Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС
09:34 • 25702 просмотра
Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф
6 июля, 07:49 • 31999 просмотра
Массированный удар рф по Киеву и области: 14 погибших, более 500 эвакуированных в ВишневомPhotoVideo
6 июля, 07:26 • 37740 просмотра
Зеленский: российскую баллистику не удалось сбить из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков
6 июля, 05:59 • 36802 просмотра
37 из 68 российских ракет и 326 из 351 дрона обезврежены за ночь, есть попадания баллистики
6 июля, 05:15 • 33386 просмотра
В Киеве российская атака унесла жизни уже 10 человекPhotoVideo
5 июля, 13:30 • 62354 просмотра
"Крымский рубильник - OFF": Мадьяр заявил о поражении 16 энергоузлов за двое суток и призвал оккупантов собирать чемоданыVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
6.4м/с
35%
745мм
Популярные новости
В Вишневом после атаки рф фиксируют ухудшение качества воздухаPhoto6 июля, 05:57 • 5512 просмотра
В Вишневом под Киевом продолжается пожар после ракетного удара рф, эвакуируют людей - Зеленский6 июля, 07:25 • 18371 просмотра
В Воздушных силах предупредили украинцев о возможном новом массированном ударе рф6 июля, 08:33 • 38497 просмотра
В Вишневом пожар от удара рф на складах, тех из 500 эвакуированных, кто не может вернуться, расселят - ОВАPhoto09:12 • 8026 просмотра
"Мадьяр" показал кадры поражения двух танкеров с топливом и нефтебазы в КрымуVideo11:34 • 13769 просмотра
публикации
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион14:38 • 1422 просмотра
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point5 июля, 12:44 • 103687 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 98893 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 105117 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 121644 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Брянская область
Курская область
Николаевская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце14:04 • 2578 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 58045 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 68048 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 60614 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 58004 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

"Я закончу, когда захочу я, а не вы" - Роналду высказался о завершении карьеры

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Криштиану Роналду заявил, что завершит международную карьеру по собственному желанию, а не из-за давления болельщиков или журналистов. Сегодня, 6 июля, Португалия сыграет с Испанией в 1/8 финала ЧМ.

"Я закончу, когда захочу я, а не вы" - Роналду высказался о завершении карьеры

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что завершит международную футбольную карьеру, когда захочет он, а не когда этого захотят болельщики и журналисты. Об этом Роналду заявил во время пресс-конференции перед матчем с Испанией, передает УНН

Я всегда всей душой и телом готов помочь сборной достичь ее целей. Так было с тех пор, как я попал в сборную в 18 лет. Всегда так было. И ничего не изменится. Независимо от того, играю я или нет, я всегда буду играть важную роль в этой сборной. Я завершу карьеру, как говорил несколько лет назад, когда захочу я, а не когда захотите вы.  Думаю, это пустая трата времени - вы всегда задаете один и тот же вопрос 

- сказал Роналду. 

Дополнение 

Сегодня, 6 июля, сборная Португалии сыграет против сборной Испании в 1/8 финала Чемпионата мира. 

На этом Мундиале Роналду провел все матчи за сборную, в которых забил 3 гола - дубль против Узбекистана и гол с пенальти в матче против Хорватии.

Отмененный гол Гвардиола в матче против Португалии на ЧМ - в FIFA выступили с заявлением03.07.26, 15:39 • 7516 просмотров

Павел Башинский

Спорт