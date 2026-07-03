Отмененный гол Гвардиола в матче против Португалии на ЧМ - в FIFA выступили с заявлением
Киев • УНН
FIFA заявила, что технология Connected Ball Technology доказала контакт хорватского игрока Матановича, что позволило арбитру правильно определить офсайд. Гол Гвардиола на последних секундах матча с Португалией не засчитали.
FIFA пояснила, почему главный арбитр 1/8 финала Чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Хорватии отменил гол хорватского защитника Йошко Гвардиола на последних секундах матча, передает УНН.
Согласно данным, предоставленным технологией Connected Ball Technology, встроенной в Trionda - официальный мяч чемпионата Чемпионата мира, было доказано, что во время атаки, завершившейся голом в ворота Португалии, произошел контакт со стороны хорватского игрока № 20 Игоря Матановича, что позволило арбитру правильно определить офсайд и не засчитать гол
В FIFA также заявили, что датчики IMU, встроенные в мяч Trionda, способны фиксировать даже малейший контакт, что отображается зрителям в трансляции в виде "графика сердцебиения" и предоставляет судьям беспрецедентный объем данных для принятия быстрых и точных решений.
Контекст
На 90+12 минуте матча Португалия - Хорватия, при счете - 2:1 в пользу португальской команды, хорватский вингер Иван Перишич выполнил подачу в штрафную, где Игорь Матанович продолжил дальше на Марио Пашалича, который отдал на Йошко Гвардиола вдоль вратарской, и защитник "Манчестер Сити" сравнял счет.
Однако арбитр матча после просмотра VAR отменил взятие ворот, так как Пашалич на момент скидки Матановича находился в офсайде. Однако на повторе достоверно не видно, коснулся ли мяча Матанович.
На графике технологии Connected Ball Technology, которая показывает касания мяча, видно, что хорватский форвард коснулся мяча, однако болельщики возмущаются, почему технология не показала касания мяча со стороны португальских игроков, ведь перед тем, как "кожаный" дошел до Пашалича, он коснулся португальского защитника Ренату Вейга.
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