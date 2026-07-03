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Испания и Португалия вышли в 1/8 финала футбольного ЧМ-2026 и сыграют между собой

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Испания победила Австрию благодаря дублю Оярсабаля и голу Порро. Португалия в драматическом матче одолела Хорватию благодаря голам Роналду и Рамуша.

Испания и Португалия вышли в 1/8 финала футбольного ЧМ-2026 и сыграют между собой

Определились еще два участника 1/8 финала футбольного Чемпионата мира-2026. Об этом сообщает УНН.

Детали

В первом матче нового игрового дня (по европейскому времени) сборная Испании не имела проблем с командой Австрии. Дубль Оярсабаля, гол Порро - и команда Луиса де ла Фуэнте идет дальше по сетке плей-офф, где ее уже ожидает сборная Португалии.

Криштиану Роналду и компания в драматическом матче переиграли сборную Хорватии. На гол Перишича подопечные Роберто Мартинеса ответили забитыми мячами Роналду (с пенальти) и Рамуша.

Добавим, что матч 1/8 финала ЧМ-2026 Португалия - Испания состоится в понедельник, 6 июля, в Арлингтоне (штат Техас). Начало пиренейского дерби - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним

Сборная Англии обыграла ДР Конго 2:1 благодаря дублю Кейна, а Бельгия в драматическом матче одолела Сенегал 3:2. В 1/8 финала Англия встретится с Мексикой, а Бельгия - с США.

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Вадим Хлюдзинский

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