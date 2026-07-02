Евро-2026 (U-19): сборная Украины обыграла Сербию и гарантировала участие в полуфинале турнира

Молодежная сборная Украины во втором туре Чемпионата Европы-2026 обыграла сборную Сербии и гарантировала себе участие в полуфинале турнира, передает УНН.

Детали

Сборная Украины, как и в матче с Хорватией, снова пропустила первой: Джордже Ранкович на 16-й минуте ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот Назара Домчака.

На 32-й минуте Виталий Глют со второй попытки сравнял счет на табло, а уже через 6 минут - дальним мощным ударом вывел нашу команду вперед - 2:1.

В итоге поединок завершился 2:1 в пользу нашей молодежной команды, и после двух туров она занимает первое место в группе. Кроме того, что эта победа позволила Украине выйти в полуфинал турнира, она также обеспечила Национальной команде участие на Чемпионате мира U-20 в Азербайджане и Узбекистане.

Что интересно, Виталий Глют, который сегодня оформил дубль, вообще мог бы не играть за сборную Украины. Глют родился в Гусятине Тернопольской области, однако последние 12 лет жил в США, и даже вызывался в сборную США U-16 и U-17.

"Для меня классно играть за Украину, я всегда этого хотел. Живя в Америке так долго, каждый приезд в сборную воспринимаю немного как возвращение домой. Очень приятно здесь быть. Меня вызывали в юношеские сборные США на товарищеские матчи. Для меня это было чем-то большим, потому что это международный уровень. Но не клал руку на сердце. Потому что я украинец и руку кладу только за Украину. Я сразу знал, что хочу играть за сборную Украины. Поэтому когда получил первый вызов, это было как гора с плеч. Понимаю, что нужно сыграть так, чтобы занять свое место и в следующий раз тоже получить вызов", - сказал YouTube-каналу УАФ Глют.

Напомним

Сборная Украины U-19 удачно начала выступление на чемпионате Европы среди юниоров, одержав уверенную победу над командой Хорватии со счетом 3:1.