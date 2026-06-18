Ветераны и семьи павших героев получат льготную ипотеку єОселя под 3%
Киев • УНН
Правительство вводит льготную ипотеку єОселя для ветеранов и семей павших героев под 3% на первые 10 лет. Установлены новые нормы площади жилья для всех заемщиков.
Ветераны и семьи павших героев смогут получить льготную ипотеку єОселя под 3%. Государство будет компенсировать им процентную ставку до 3% в течение первых 10 лет, до 6% — с 11 года. Изменения начнут действовать через месяц. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
По словам Свириденко, правительство устанавливает новые нормы на площадь жилья для всех заемщиков:
- для квартир: 52,5 м² — для одного человека; 73,5 м² — для семьи из двух или трех человек; дополнительно 21 м² — на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, но не более 115,5 м²;
- для жилых домов: 62,5 м² — для одного человека; 83,5 м² — для семьи из двух или трех человек; дополнительно 21 м² — на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 м².
Свириденко анонсировала обновление условий ипотеки "єОселя"16.05.26, 13:58 • 7995 просмотров
"Мы и впредь будем улучшать условия программ для наших защитников, ветеранов и их семей", — заверила Глава Правительства.
Узнать о деталях программы и подать заявки можно в Дії: https://eoselia.diia.gov.ua/