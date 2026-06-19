В Украине расширяют программы поддержки фермеров - касается удобрений и мелиорации

В Украине расширяют программы поддержки фермеров - выплаты на закупку минеральных удобрений и компенсации расходов на мелиорацию, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Правительство усиливает поддержку аграриев: запускаем новую программу для закупки украинских удобрений и увеличиваем компенсации на мелиорацию", - указала Свириденко в соцсетях.

Аграрии, по ее словам, "смогут получить до 1000 грн на гектар безвозвратной помощи на закупку комплексных минеральных удобрений украинского производства — из расчета до 7 тонн на каждые 100 гектаров угодий".

Подать заявку можно будет через Государственный аграрный реестр. Это, как ожидается, поможет уменьшить расходы аграриев и поддержит украинских производителей удобрений.

Также, по ее словам, расширяют государственную поддержку мелиорации. "Увеличили максимальный размер компенсации для аграриев и организаций водопользователей - до более 30 тыс. грн на гектар по всей Украине, а на прифронтовых территориях - до более 48 тыс. грн на гектар", - указала Свириденко.

Фермеры, отметила она, смогут быстрее восстанавливать и модернизировать оросительные системы, а также расширять площади орошения там, где оно сегодня наиболее необходимо. "С 2027 года эта поддержка будет ежегодно индексироваться", - добавила Премьер.

Это, по ее словам, продолжение системной реформы мелиорации. "Правительство начало модернизацию оросительных систем в Одесской области. В частности увеличило государственную поддержку для развития мелиорации на прифронтовых территориях до 80%", - указала Премьер.

Также она перечислила, что еще получают фермеры.

В частности, по ее данным, на этой неделе первые пять агропроизводителей из прифронтовых регионов получили повышенную компенсацию — 40% стоимости украинской сельхозтехники.

А с начала года получили от малых фермеров заявки на 1,1 млрд грн помощи в рамках европейских программ. "Средства будут выплачены в ближайший месяц. Также расширены возможности для экспорта украинской агропродукции", - указала Свириденко.

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