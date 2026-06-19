В Украине расширяют программы поддержки фермеров - касается удобрений и мелиорации

$44.910.1151.460.47
ukenru
13:11 • 3636 просмотра
В Украине стартовала жатва: ожидается, что урожай достигнет 81–83 млн тонн
19 июня, 09:04 • 12879 просмотра
Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным
19 июня, 06:13 • 23329 просмотра
Евросоюз на саммите принял выводы по Украине - что сказали о вступлении в ЕС, ПВО и санкциях против рф
18 июня, 22:27 • 31462 просмотра
Зеленский призвал ЕС быстро использовать разблокированные 6 млрд евро и подготовить зимний пакет помощиVideo
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 79438 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
18 июня, 15:03 • 49374 просмотра
Украинские оборонные компании больше боятся европейской бюрократии, чем россиян – CEO Fire PointVideo
18 июня, 14:15 • 39521 просмотра
Зеленский призвал НАТО углубить интеграцию с Украиной на всех уровнях оборонного сотрудничества
18 июня, 14:07 • 35619 просмотра
Fire Point способна производить баллистические ракеты – Зеленский
18 июня, 14:03 • 24012 просмотра
Швеция выделяет 108 миллионов долларов в рамках инициативы PURL
18 июня, 13:03 • 16453 просмотра
Оккупантам приказали активизировать FPV-удары по гражданским объектам Запорожья — разведка
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
1м/с
50%
752мм
Популярные новости
"Несмотря на то, что он безумец" - Зеленский заявил о готовности к переговорам с путиным19 июня, 07:40 • 11181 просмотра
Европейцев поражает цена украинского вооружения и эффективность его применения против России - Штилерман19 июня, 07:51 • 10645 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 17112 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль11:34 • 15335 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов13:24 • 8580 просмотра
публикации
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo14:04 • 4594 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов13:24 • 8882 просмотра
Сотни миллионов налогов под угрозой: почему Украина не может позволить себе потерять авиаотрасль11:34 • 15472 просмотра
Альтернативная энергетика в Украине: главные тренды и перспективы развития
Эксклюзив
18 июня, 15:54 • 79438 просмотра
Немецкая кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страныPhoto18 июня, 13:45 • 46356 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Олег Кипер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Иран
Франция
Соединённые Штаты
Европа
Реклама
УНН Lite
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 17231 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 38024 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 47475 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 49267 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 56144 просмотра
Актуальное
Техника
СВИФТ
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Гаубица M109

В Украине расширяют программы поддержки фермеров - касается удобрений и мелиорации

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Аграрии могут получить до 1000 грн на гектар на закупку минудобрений украинского производства. Максимальный размер компенсации на мелиорацию увеличен до более 30 тыс. грн на гектар.

В Украине расширяют программы поддержки фермеров - касается удобрений и мелиорации

В Украине расширяют программы поддержки фермеров - выплаты на закупку минеральных удобрений и компенсации расходов на мелиорацию, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Правительство усиливает поддержку аграриев: запускаем новую программу для закупки украинских удобрений и увеличиваем компенсации на мелиорацию", - указала Свириденко в соцсетях.

Аграрии, по ее словам, "смогут получить до 1000 грн на гектар безвозвратной помощи на закупку комплексных минеральных удобрений украинского производства — из расчета до 7 тонн на каждые 100 гектаров угодий".

Подать заявку можно будет через Государственный аграрный реестр. Это, как ожидается, поможет уменьшить расходы аграриев и поддержит украинских производителей удобрений.

Также, по ее словам, расширяют государственную поддержку мелиорации. "Увеличили максимальный размер компенсации для аграриев и организаций водопользователей - до более 30 тыс. грн на гектар по всей Украине, а на прифронтовых территориях - до более 48 тыс. грн на гектар", - указала Свириденко.

Фермеры, отметила она, смогут быстрее восстанавливать и модернизировать оросительные системы, а также расширять площади орошения там, где оно сегодня наиболее необходимо. "С 2027 года эта поддержка будет ежегодно индексироваться", - добавила Премьер.

Это, по ее словам, продолжение системной реформы мелиорации. "Правительство начало модернизацию оросительных систем в Одесской области. В частности увеличило государственную поддержку для развития мелиорации на прифронтовых территориях до 80%", - указала Премьер.

Также она перечислила, что еще получают фермеры.

В частности, по ее данным, на этой неделе первые пять агропроизводителей из прифронтовых регионов получили повышенную компенсацию — 40% стоимости украинской сельхозтехники.

А с начала года получили от малых фермеров заявки на 1,1 млрд грн помощи в рамках европейских программ. "Средства будут выплачены в ближайший месяц. Также расширены возможности для экспорта украинской агропродукции", - указала Свириденко.

В Украине стартовала жатва: ожидается, что урожай достигнет 81–83 млн тонн19.06.26, 16:11 • 3642 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Украина