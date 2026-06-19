В Украине стартовала жатва: ожидается, что урожай достигнет 81–83 млн тонн

В Украине началась уборочная кампания 2026 года. Первыми к сбору нового урожая приступили аграрии южных районов Одесской области, где уже начался обмолот озимого ячменя и зимующего гороха, передает УНН со ссылкой на Минэкономики.

Как сообщили в ведомстве, старт жатвы открывает новый этап аграрного сезона, который в этом году проходит в условиях сложной ситуации с безопасностью и погодных вызовов. В то же время состояние посевов и результаты полевых обследований дают основания для сдержанно оптимистичных прогнозов относительно будущего урожая.

Новый урожай – это результат многомесячной работы украинских аграриев, который становится видимым в каждом поле и в каждой собранной тонне зерна. Несмотря на войну, дефицит ресурсов и сложные погодные условия, наши хозяйства своевременно провели посевную и начинают жатву. Это свидетельство устойчивости украинского агросектора, который остается одним из ключевых драйверов экономики и гарантом продовольственной безопасности страны. Ожидаем, что урожай этого года полностью обеспечит внутренние потребности Украины, сохранит экспортный потенциал отрасли и укрепит позиции нашего государства на мировом продовольственном рынке – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Одесская область традиционно входит в число ведущих аграрных регионов страны и ежегодно обеспечивает значительную долю валового производства зерновых и масличных культур.

Добавим

Во время весенней посевной кампании 2026 года украинские аграрии засеяли 5,88 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур. В целом под урожай 2026 года озимыми и яровыми зерновыми и масличными культурами засеяно более 20 млн га.

По предварительным оценкам, общий урожай зерновых и масличных культур в 2026 году ожидается на уровне 81–83 млн тонн. В частности, производство зерновых прогнозируется в объеме 60–61 млн тонн, что соответствует показателям прошлого года. Урожай пшеницы ожидается на уровне 22–23 млн тонн из-за сокращения посевных площадей и более сдержанных прогнозов урожайности. В то же время производство кукурузы может превысить 32 млн тонн, ячменя – составит около 5 млн тонн.

Уборочная кампания продлится во всех регионах в соответствии со сроками созревания культур и погодными условиями.