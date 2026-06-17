Киевляне получили январские платежки за тепло - Лубинец требует проверки начислений

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о парадоксальной ситуации со счетами за тепло в Киеве, когда люди получали в июньских платежках дополнительные начисления за январь. Об этом он написал в соцсетях, передает УНН.

Детали

Омбудсмен отметил: люди должны платить только за те услуги, которые они фактически получили. Данная ситуация вызывает вполне понятное возмущение, поскольку именно в январе текущего года после массированных российских обстрелов значительная часть столицы оставалась без теплоснабжения.

Это также подтверждает и статистика, добавил Лубинец.

В течение января - марта в наш Офис поступило более 600 обращений относительно отсутствия или ненадлежащего предоставления услуг по теплоснабжению. В то же время КП "Киевтеплоэнерго" объясняет доначисления автоматическим перерасчетом в соответствии с постановлением КМУ №683 - говорится в сообщении.

Учитывая ситуацию, Лубинец обратился к вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин и территорий Украины Алексею Кулебе с требованием проверить правомерность таких начислений и предоставить потребителям четкие разъяснения.

Если теплоснабжение отсутствовало или предоставлялось ненадлежащим образом, права потребителей должны быть защищены, а все решения - прозрачными, понятными и законными. Держу эту ситуацию на контроле. Она должна быть объективно и справедливо урегулирована с учетом прав потребителей - резюмировал омбудсмен.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала недопустимыми начисления за тепло, которое не предоставлялось киевлянам за январь текущего года. Кабинет министров проведет проверки по адресам жалоб граждан.