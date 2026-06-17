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Киевляне получили январские платежки за тепло - Лубинец требует проверки начислений

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Уполномоченный ВРУ по правам человека требует проверить доначисления за тепло в июньских платежках киевлян за январь. Он заверил, что держит ситуацию под контролем.

Киевляне получили январские платежки за тепло - Лубинец требует проверки начислений

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о парадоксальной ситуации со счетами за тепло в Киеве, когда люди получали в июньских платежках дополнительные начисления за январь. Об этом он написал в соцсетях, передает УНН.

Детали

Омбудсмен отметил: люди должны платить только за те услуги, которые они фактически получили. Данная ситуация вызывает вполне понятное возмущение, поскольку именно в январе текущего года после массированных российских обстрелов значительная часть столицы оставалась без теплоснабжения.

Это также подтверждает и статистика, добавил Лубинец.

В течение января - марта в наш Офис поступило более 600 обращений относительно отсутствия или ненадлежащего предоставления услуг по теплоснабжению. В то же время КП "Киевтеплоэнерго" объясняет доначисления автоматическим перерасчетом в соответствии с постановлением КМУ №683

- говорится в сообщении.

Учитывая ситуацию, Лубинец обратился к вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин и территорий Украины Алексею Кулебе с требованием проверить правомерность таких начислений и предоставить потребителям четкие разъяснения.

Если теплоснабжение отсутствовало или предоставлялось ненадлежащим образом, права потребителей должны быть защищены, а все решения - прозрачными, понятными и законными. Держу эту ситуацию на контроле. Она должна быть объективно и справедливо урегулирована с учетом прав потребителей

- резюмировал омбудсмен.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко назвала недопустимыми начисления за тепло, которое не предоставлялось киевлянам за январь текущего года. Кабинет министров проведет проверки по адресам жалоб граждан.

Евгений Устименко

ОбществоКиев
Тарифы
Законы
Отопление
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Юлия Свириденко
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Киев