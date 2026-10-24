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Кабмин заменил представителя Украины в Американо-украинском инвестиционном фонде восстановления

Киев • УНН

 • 704 просмотра

Правительство отозвало Егора Перелыгина из Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Новым представителем стала Юлия Свириденко.

Кабмин заменил представителя Украины в Американо-украинском инвестиционном фонде восстановления

Кабинет Министров Украины отозвал Егора Перелыгина с должности уполномоченного лица, делегированного в Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления. Вместо него в Фонд делегировали бывшую премьер-министрку Юлию Свириденко. Соответствующее распоряжение было опубликовано в Кабмине, передает УНН.

Детали

Соответствующее распоряжение, а именно «о внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 1 сентября 2025 года», правительство приняло 23 октября 2026 года в Киеве.

«1. Отозвать Перелыгина Егора Евгеньевича как уполномоченное лицо, делегированное Правительством Украины в Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления в форме ограниченного партнерства, и делегировать в указанный Фонд Свириденко Юлию Анатольевну — проректора по развитию бизнес-образования частного учреждения «Университет «Киевская школа экономики» — в качестве уполномоченного лица (по согласию).

2. Внести в распоряжение Кабинета Министров Украины от 1 сентября 2025 г. № 923 «О делегировании уполномоченных лиц в Американо-Украинский инвестиционный фонд восстановления» (Официальный вестник Украины, 2025 г., № 77, ст. 5303) прилагаемые изменения», — говорится в документе.

Распоряжение подписал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Напомним

14 июля парламент 258 голосами поддержал отставку главы правительства Юлии Свириденко вместе с Кабинетом министров.

Алла Киосак

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Юлия Свириденко
Киев