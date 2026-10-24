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Кабмін замінив представника України в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови

Київ • УНН

 • 806 перегляди

Уряд відкликав Єгора Перелигіна з Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Новою представницею стала Юлія Свириденко.

Кабмін замінив представника України в Американсько-Українському інвестиційному фонді відбудови

Кабінет Міністрів України відкликав Єгора Перелигіна з посади уповноваженої особи, делегованої до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Замість нього до Фонду делегували колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко. Відповідне розпорядження було опубліковано у Кабміні, передає УНН.

Деталі

Відповідне розпорядження, а саме "про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2025 року", уряд ухвалив 23 жовтня 2026 року в Києві.

"1. Відкликати Перелигіна Єгора Євгеновича як уповноважену особу, делеговану Урядом України до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови у формі обмеженого партнерства, та делегувати до зазначеного Фонду Свириденко Юлію Анатоліївну — проректора з розвитку бізнес-освіти приватної установи "Університет "Київська школа економіки" як уповноважену особу (за згодою).

2. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2025 р. № 923 "Про делегування уповноважених осіб до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови" (Офіційний вісник України, 2025 р., № 77, ст. 5303) зміни, що додаються", – йдеться у документі.

Розпорядження підписав прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Нагадаємо

14 липня парламент 258 голосами підтримав відставку голови уряду Юлії Свириденко разом з Кабінетом міністрів.

Алла Кіосак

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Юлія Свириденко
Київ