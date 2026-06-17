Программы кредитования оборонки и энергетики планируют расширить - Премьер

Программы кредитования оборонного производства, энергетики и бизнеса в прифронтовых регионах планируют расширить, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях в среду, пишет УНН.

Поручила Министерству финансов совместно с Министерством экономики подготовить изменения в Стратегию развития государственных банков. Во время войны она должна определять приоритетные направления кредитования — прежде всего оборонной промышленности и энергетики, а также содержать конкретные решения для расширения финансирования предприятий в прифронтовых регионах — сообщила Свириденко по итогам совместной с нардепами встречи с главой НБУ и руководителями государственных банков.

Отдельно, по словам Свириденко, она "поручила Минфину подготовить предложения по привлечению ресурсов государственного банковского сектора для поддержки НАК "Нафтогаз Украины" при подготовке к следующему отопительному сезону".

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