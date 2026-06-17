Программы кредитования оборонки и энергетики планируют расширить - Премьер
Киев • УНН
Правительство расширяет программы кредитования оборонного сектора, энергетики и бизнеса в прифронтовых зонах. Госбанки также привлекут к поддержке Нафтогаза.
Программы кредитования оборонного производства, энергетики и бизнеса в прифронтовых регионах планируют расширить, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в соцсетях в среду, пишет УНН.
Поручила Министерству финансов совместно с Министерством экономики подготовить изменения в Стратегию развития государственных банков. Во время войны она должна определять приоритетные направления кредитования — прежде всего оборонной промышленности и энергетики, а также содержать конкретные решения для расширения финансирования предприятий в прифронтовых регионах
Отдельно, по словам Свириденко, она "поручила Минфину подготовить предложения по привлечению ресурсов государственного банковского сектора для поддержки НАК "Нафтогаз Украины" при подготовке к следующему отопительному сезону".
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