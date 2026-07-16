"Люди хотели выйти - ну и правильно" - Зеленский о протестах против отставки Федорова
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что люди имеют право выходить на протесты из-за отставки Федорова, поскольку Украина борется за свободу. Он добавил, что не может подробно отвечать на некоторые вопросы из-за секретов от россиян.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова, заявил, что люди имеют право выходить и демонстрировать свою позицию. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает УНН.
Детали
Что касается людей, которые вышли, мы боремся за свободу и демократию. Поэтому люди, мне кажется, мы все делаем правильно. И люди делают то, что хотят. Они хотели выйти, ну и правильно. Мы во время войны можем так действовать, что даже во время войны, со всеми сложностями и ограничениями войны, люди могут продемонстрировать свое волеизъявление. Ну, я считаю, что это самое главное
Он добавил, что "отвечает на некоторые вещи, на которые не хотел бы погружаться так детально".
Почему? Потому что это открытый наш разговор. Не потому, что есть секреты от нашего общества, есть секреты от россиян. Ну и все
Напомним
Премьер-министр Сергей Корецкий ответил на вопрос о возможности оставления Михаила Федорова на должности министра обороны, отметив, что необходимо дождаться голосования по назначению следующего министра, а затем делать следующие шаги.
Верховная Рада в четверг назначила Сергея Корецкого, возглавляющего НАК "Нафтогаз Украины", новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была освобождена с этой должности во вторник.
Назначенный сегодня Верховной Радой премьер-министр Сергей Корецкий подал в Верховную Раду проект постановления о назначении нового Кабинета министров.