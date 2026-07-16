"Люди хотели выйти - ну и правильно" - Зеленский о протестах против отставки Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя протесты против отставки министра обороны Михаила Федорова, заявил, что люди имеют право выходить и демонстрировать свою позицию. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает УНН.

Что касается людей, которые вышли, мы боремся за свободу и демократию. Поэтому люди, мне кажется, мы все делаем правильно. И люди делают то, что хотят. Они хотели выйти, ну и правильно. Мы во время войны можем так действовать, что даже во время войны, со всеми сложностями и ограничениями войны, люди могут продемонстрировать свое волеизъявление. Ну, я считаю, что это самое главное