Правительство рассматривает повышение грузовых тарифов Укрзализныци - Свириденко

Кабмин обсуждает компенсационные механизмы из-за возможного повышения грузовых тарифов «Укрзализныци» (УЗ). Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, отвечая на вопрос народного депутата Мусы Магомедова во время «Часа вопросов к Правительству» в парламенте 3 июля, передает УНН.

По словам главы Кабмина, правительственные чиновники находятся в постоянном диалоге с бизнесом по поводу возможного повышения тарифов. Сейчас обсуждается вариант индексации тарифов на 30% с 1 августа и еще на 15% с 1 января.

Детали

Во время «Часа вопросов к Правительству» народный депутат Муса Магомедов обратил внимание правительства на проект приказа Министерства развития общин и территорий о повышении грузовых железнодорожных тарифов. По его словам, такое решение может стать дополнительным ударом для предприятий, которые и так работают в сложных условиях полномасштабной войны.

19 июня на сайте Минразвития был обнародован проект приказа о повышении грузовых железнодорожных тарифов на 30% в августе. Это в условиях масштабной войны, когда предприятия страны едва выживают. Металлургия, горнодобывающая отрасль, ферросплавная промышленность, цементная и строительная отрасли находятся в чрезвычайно сложном положении заявил Магомедов.

Он отметил, что новое повышение тарифов может иметь серьезные последствия для экономики.

Сегодня они просто не способны выдержать новый тарифный удар, который может спровоцировать сокращение экспорта примерно на 2 млрд долларов и падение доходов в государственный бюджет на 40 млрд гривен - сказал нардеп.

Магомедов спросил, проводилась ли правительством независимая оценка макроэкономического влияния такого решения, кто будет нести персональную ответственность за последствия для предприятий, а также готово ли правительство вернуть проект на дополнительную доработку.

В ответ премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что вопрос тарифов является сложным, а консультации с рынком продолжаются как минимум полгода.

У нас уже полгода как минимум продолжаются консультации с рынком, с аграриями, с металлургами, со всеми теми, кто пользуется услугами «Укрзализныци» - сказала Свириденко.

По ее словам, без повышения тарифов «Укрзализныця» остается убыточным предприятием. В то же время правительство планирует до конца года подать в Верховную Раду законопроект о специальных обязанностях для компании, который должен предусматривать компенсацию стоимости пассажирских перевозок.

Наша задача как правительства — до конца года подать в Раду и будем просить народных депутатов поддержать закон, которым возложим специальные обязанности на «Укрзализныцю» и будем компенсировать стоимость пассажирских перевозок. В этом году это как минимум 16 млрд гривен - отметила глава правительства.

Свириденко добавила, что среди вариантов, которые обсуждались с рынком, было одновременное повышение тарифов на 45%. Однако после консультаций правительство остановилось на поэтапном подходе.

Мы услышали рынок, поняли, что предпринимателям чрезвычайно сложно работать в условиях войны. Есть решение, и сейчас продолжается общественное обсуждение по поводу того, чтобы поднять тарифы с 1 августа на 30%, а далее — на 15% с 1 января - сказала Свириденко.

Она также сообщила, что правительство готово рассматривать компенсационные механизмы для бизнеса и уже обсуждает их с Министерством финансов.

Свириденко объяснила, что полностью покрыть потребности «Укрзализныци» за счет государственного бюджета сложно, поскольку большая часть расходов направлена на сектор безопасности и обороны.

Почему нельзя просто взять деньги из государственного бюджета? Во-первых, бюджет ограничен и в основном направлен на сектор безопасности и обороны — 90% - сказала она.

Глава правительства подчеркнула, что «Укрзализныця» должна получить более устойчивую финансовую модель, в частности из-за того, что компания сотрудничает с международными финансовыми институциями и является заемщиком.

Модель «Укрзализныци», которая за последние четыре года ни разу не предусматривала пересмотр тарифов, выглядит очень неустойчивой, хрупкой и нестабильной. Учитывая это, она требует, во-первых, повышения тарифов, а с другой стороны — внутренних изменений в «Укрзализныце» и пересмотра маршрутов - подвела итог Свириденко.

Контекст

В июне Минразвития обнародовало проект приказа о пересмотре коэффициентов, применяемых к тарифам на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины. Документ предусматривает повышение тарифов на грузовые перевозки с 1 августа 2026 года на 30%.

Авторы проекта также предлагают унифицировать тарификацию перевозки порожних вагонов. По данным профильных транспортных изданий, для части таких перевозок это может означать рост стоимости на 60%.

В «Укрзализныце» необходимость пересмотра тарифов объясняют ухудшением финансового состояния компании, сокращением грузовой базы, ростом расходов и тем, что грузовые тарифы не пересматривались с 2022 года.

Компания также указывает, что после начала полномасштабной войны значительная часть железнодорожной инфраструктуры получила повреждения из-за российских атак, а пассажирские перевозки остаются социально важными, но убыточными.

По данным Минразвития, в 2026 году правительство уже предусмотрело 16 млрд грн на механизм государственного заказа пассажирских железнодорожных перевозок. Такой механизм должен компенсировать «Укрзализныце» разницу между фактической себестоимостью перевозок и доходами от продажи билетов по социально доступным тарифам.

В то же время бизнес-объединения и представители промышленности критикуют резкое повышение грузовых тарифов. Они предупреждают, что рост логистических расходов может ухудшить положение экспортеров, промышленных предприятий и аграриев, которые уже работают в условиях войны, дефицита кадров, разрушения инфраструктуры и нестабильной внешней торговли.

Среди рисков, о которых заявляют представители бизнеса, — сокращение экспорта, уменьшение валютной выручки, падение налоговых поступлений и дополнительное давление на предприятия с высокой долей транспортных расходов в себестоимости продукции.

Вопрос повышения тарифов сейчас находится на этапе общественного обсуждения.

Тарифы на грузовые перевозки Укрзализныци хотят повысить на 45% - Reuters