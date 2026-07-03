Правительство рассматривает повышение грузовых тарифов Укрзализныци - Свириденко

$44.800.0351.080.10
ukenru
Эксклюзив
08:47 • 10883 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
07:10 • 14626 просмотра
ВАКС начал рассмотрение меры пресечения для нардепа ТищенкоPhotoVideo
07:01 • 16703 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова
3 июля, 04:36 • 18883 просмотра
Число погибших в результате атаки РФ на Киев возросло до 30 человекPhoto
2 июля, 23:44 • 28328 просмотра
Главы МИД Украины и Польши встретятся в Варшаве на фоне напряженности - СМИ
2 июля, 16:41 • 37986 просмотра
Федоров призвал почти 40 стран-партнеров незамедлительно передать Украине ракеты Patriot
Эксклюзив
2 июля, 15:51 • 46066 просмотра
Самая массированная атака на Киев – военный эксперт рассказал, когда ожидать следующий удар россиян
Эксклюзив
2 июля, 14:57 • 42005 просмотра
Ракеты не помеха: как столичные врачи принимали роды в самую темную ночь атаки на КиевPhoto
2 июля, 12:39 • 40557 просмотра
В Украине освободили от проверок предприятия, пострадавшие от ударов рф
Эксклюзив
2 июля, 11:56 • 36860 просмотра
рф после выборов в госдуму может объявить всеобщую мобилизацию, но победы у них не будет - эксперт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
4.3м/с
59%
743мм
Популярные новости
Топливный шок: цены на бензин в России выросли на 20% за год - СЗР3 июля, 01:28 • 12535 просмотра
Нацполиция проводит масштабные обыски в сети нелегальных обменников3 июля, 02:30 • 16976 просмотра
Что празднуют 3 июля в Украине и мире3 июля, 03:00 • 9504 просмотра
В июне рф потеряла наибольшее количество артиллерии за всё время войны - Минобороны3 июля, 03:32 • 4720 просмотра
В Польше раскритиковали решение Украины о создании Национального пантеона07:31 • 6628 просмотра
публикации
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo10:49 • 1566 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
08:47 • 10883 просмотра
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto2 июля, 14:59 • 36775 просмотра
Самые интересные локации в Черкассах для короткой поездкиPhoto2 июля, 11:29 • 45847 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex будут рассматривать в закрытом режиме из-за врачебной тайныPhoto2 июля, 11:28 • 47864 просмотра
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Беларусь
Трасса Киев-Одесса
Реклама
УНН Lite
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 37283 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 82627 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 115883 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 128576 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 141246 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Правительство рассматривает повышение грузовых тарифов Укрзализныци - Свириденко

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Кабмин рассматривает поэтапное повышение грузовых тарифов Укрзализныци: на 30% с 1 августа и еще на 15% с 1 января. Премьер-министр Свириденко заявила о консультациях с бизнесом и возможных компенсационных механизмах.

Правительство рассматривает повышение грузовых тарифов Укрзализныци - Свириденко

Кабмин обсуждает компенсационные механизмы из-за возможного повышения грузовых тарифов «Укрзализныци» (УЗ). Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, отвечая на вопрос народного депутата Мусы Магомедова во время «Часа вопросов к Правительству» в парламенте 3 июля, передает УНН.

По словам главы Кабмина, правительственные чиновники находятся в постоянном диалоге с бизнесом по поводу возможного повышения тарифов. Сейчас обсуждается вариант индексации тарифов на 30% с 1 августа и еще на 15% с 1 января.

Детали

Во время «Часа вопросов к Правительству» народный депутат Муса Магомедов обратил внимание правительства на проект приказа Министерства развития общин и территорий о повышении грузовых железнодорожных тарифов. По его словам, такое решение может стать дополнительным ударом для предприятий, которые и так работают в сложных условиях полномасштабной войны.

19 июня на сайте Минразвития был обнародован проект приказа о повышении грузовых железнодорожных тарифов на 30% в августе. Это в условиях масштабной войны, когда предприятия страны едва выживают. Металлургия, горнодобывающая отрасль, ферросплавная промышленность, цементная и строительная отрасли находятся в чрезвычайно сложном положении

заявил Магомедов.

Он отметил, что новое повышение тарифов может иметь серьезные последствия для экономики.

Сегодня они просто не способны выдержать новый тарифный удар, который может спровоцировать сокращение экспорта примерно на 2 млрд долларов и падение доходов в государственный бюджет на 40 млрд гривен

- сказал нардеп.

Магомедов спросил, проводилась ли правительством независимая оценка макроэкономического влияния такого решения, кто будет нести персональную ответственность за последствия для предприятий, а также готово ли правительство вернуть проект на дополнительную доработку.

В ответ премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что вопрос тарифов является сложным, а консультации с рынком продолжаются как минимум полгода.

У нас уже полгода как минимум продолжаются консультации с рынком, с аграриями, с металлургами, со всеми теми, кто пользуется услугами «Укрзализныци»

- сказала Свириденко.

По ее словам, без повышения тарифов «Укрзализныця» остается убыточным предприятием. В то же время правительство планирует до конца года подать в Верховную Раду законопроект о специальных обязанностях для компании, который должен предусматривать компенсацию стоимости пассажирских перевозок.

Наша задача как правительства — до конца года подать в Раду и будем просить народных депутатов поддержать закон, которым возложим специальные обязанности на «Укрзализныцю» и будем компенсировать стоимость пассажирских перевозок. В этом году это как минимум 16 млрд гривен

- отметила глава правительства.

Свириденко добавила, что среди вариантов, которые обсуждались с рынком, было одновременное повышение тарифов на 45%. Однако после консультаций правительство остановилось на поэтапном подходе.

Мы услышали рынок, поняли, что предпринимателям чрезвычайно сложно работать в условиях войны. Есть решение, и сейчас продолжается общественное обсуждение по поводу того, чтобы поднять тарифы с 1 августа на 30%, а далее — на 15% с 1 января

- сказала Свириденко.

Она также сообщила, что правительство готово рассматривать компенсационные механизмы для бизнеса и уже обсуждает их с Министерством финансов.

Свириденко объяснила, что полностью покрыть потребности «Укрзализныци» за счет государственного бюджета сложно, поскольку большая часть расходов направлена на сектор безопасности и обороны.

Почему нельзя просто взять деньги из государственного бюджета? Во-первых, бюджет ограничен и в основном направлен на сектор безопасности и обороны — 90%

- сказала она.

Глава правительства подчеркнула, что «Укрзализныця» должна получить более устойчивую финансовую модель, в частности из-за того, что компания сотрудничает с международными финансовыми институциями и является заемщиком.

Модель «Укрзализныци», которая за последние четыре года ни разу не предусматривала пересмотр тарифов, выглядит очень неустойчивой, хрупкой и нестабильной. Учитывая это, она требует, во-первых, повышения тарифов, а с другой стороны — внутренних изменений в «Укрзализныце» и пересмотра маршрутов

- подвела итог Свириденко.

Контекст

В июне Минразвития обнародовало проект приказа о пересмотре коэффициентов, применяемых к тарифам на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины. Документ предусматривает повышение тарифов на грузовые перевозки с 1 августа 2026 года на 30%.

Авторы проекта также предлагают унифицировать тарификацию перевозки порожних вагонов. По данным профильных транспортных изданий, для части таких перевозок это может означать рост стоимости на 60%.

В «Укрзализныце» необходимость пересмотра тарифов объясняют ухудшением финансового состояния компании, сокращением грузовой базы, ростом расходов и тем, что грузовые тарифы не пересматривались с 2022 года.

Компания также указывает, что после начала полномасштабной войны значительная часть железнодорожной инфраструктуры получила повреждения из-за российских атак, а пассажирские перевозки остаются социально важными, но убыточными.

По данным Минразвития, в 2026 году правительство уже предусмотрело 16 млрд грн на механизм государственного заказа пассажирских железнодорожных перевозок. Такой механизм должен компенсировать «Укрзализныце» разницу между фактической себестоимостью перевозок и доходами от продажи билетов по социально доступным тарифам.

В то же время бизнес-объединения и представители промышленности критикуют резкое повышение грузовых тарифов. Они предупреждают, что рост логистических расходов может ухудшить положение экспортеров, промышленных предприятий и аграриев, которые уже работают в условиях войны, дефицита кадров, разрушения инфраструктуры и нестабильной внешней торговли.

Среди рисков, о которых заявляют представители бизнеса, — сокращение экспорта, уменьшение валютной выручки, падение налоговых поступлений и дополнительное давление на предприятия с высокой долей транспортных расходов в себестоимости продукции.

Вопрос повышения тарифов сейчас находится на этапе общественного обсуждения.

Тарифы на грузовые перевозки Укрзализныци хотят повысить на 45% - Reuters03.06.26, 12:01 • 3231 просмотр

Александра Василенко

ОбществоЭкономика
Тарифы
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Юлия Свириденко
Министерство финансов Украины
Украинская железная дорога
Верховная Рада
Украина